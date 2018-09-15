Ä°nceâ€™den seÃ§im gecesi aÃ§Ä±klamasÄ±: Â GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m en bÃ¼yÃ¼k siyasi yalan

Muharrem Ä°nce, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun 'SeÃ§im gecesi Genel Merkezâ€™e davet ettik, gelmedi' aÃ§Ä±klamasÄ±na cevap verdi: HayatÄ±mda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m en bÃ¼yÃ¼k siyasi yalan.

CHP’nin 24 Haziran'daki cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Muharrem Ä°nce, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun “Seçim gecesi Genel Merkez’e davet ettik, gelmedi” ifadesiyle ilgili olarak “HayatÄ±mda gördüÄŸüm en büyük siyasi yalan”, “Ä°spatlasÄ±nlar siyaseti bÄ±rakÄ±rÄ±m” ifadelerini kullandÄ±.

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Muharrem Ä°nce, Milliyet yazarÄ± Tunca Bengin'in sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Röportajdan öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klar ÅŸöyle:

OlaÄŸanüstü kurultay giriÅŸimi sürecinde yaÅŸananlar malum. Ama Kemal Bey ÅŸimdilerde “Bana bir felsefi derinlik gösterirseniz, bÄ±rakÄ±n kurultayÄ±, yarÄ±n sabah koltuÄŸu terk ederim” dedi?

“Bu da yeni bir kriter çÄ±ktÄ±. Dünyada böyle bir kriter yok. Ee, ne yapacaÄŸÄ±z ÅŸimdi? AltÄ± oktan vazgeçip yeni bir felsefi akÄ±m mÄ± oluÅŸturacaÄŸÄ±z? Bu ipe un sermek. Nedir yani, ne yapacaÄŸÄ±z? Yeni bir altÄ± ok mu yazacaÄŸÄ±z? Bizim geçmiÅŸimiz, birikimimiz belli. Bütün deÄŸiÅŸimler sancÄ±lÄ± olur. Bu mutlaka olacak, süreç biraz uzuyor sadece. Ama ben bu deÄŸiÅŸimden sadece lideri deÄŸil, yönetim anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± da kastediyorum. KurallarÄ±n hakim olduÄŸu bir parti olmalÄ±yÄ±z. Mesela son milletvekili seçiminde 81 vilayetin hiçbirinde ön seçim olmadÄ±. Bu kuralsÄ±zlÄ±ktÄ±r, istediÄŸin zaman yapÄ±yorsun, istediÄŸin zaman yapmÄ±yorsun. Türkiye’de demokrasi isteyen bir CHP önce kendi içinde demokrasiyi yaÅŸamalÄ±dÄ±r, örnek olmalÄ±dÄ±r. BakÄ±n benim partimin içinde demokrasi var, Türkiye de böyle olacak diyebilmelidir. Yani ErdoÄŸan’Ä± eleÅŸtiren, onun için tweet atan birisinin kapÄ±sÄ±na sabah 05.00’te polis geliyor, CHP yönetimini eleÅŸtiren bir kurultay delegesi de disipline gönderiliyor. Fark ne? Arada bir fark yok.”

Yani ÅŸu an CHP’de demokrasi yok?

“O cümleyi öyle kurarsak olmaz tabii ki. Yani benzememeliyiz. Türkiye’de 16 yÄ±lda demokrasiden uzaklaÅŸÄ±lmasÄ±ndan CHP de nasibini aldÄ±. Türkiye demokrasiden uzaklaÅŸtÄ±kça, CHP de parti içi demokrasiden uzaklaÅŸÄ±yor.”

Ä°nce denilince, öncelikli konular arasÄ±nda elbette ki seçim gecesi yaÅŸananlar ve kurultay çÄ±kÄ±ÅŸÄ± nedeniyle kendisine karÅŸÄ± güven sarsÄ±lmasÄ± iddialarÄ± da var. Çünkü “Seçim gecesi Genel Merkez’e davet ettik, gelmedi” gibi geliÅŸmeler söz konusu.

“BÄ±ktÄ±m bunlara cevap vermekten. BakÄ±n o gece çÄ±kÄ±p konuÅŸsaydÄ±m da o zaman bir cümlemi alacaklardÄ±, ona takÄ±lacaklardÄ±, beni itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmak için. Bana 15 milyon oy veren yurttaÅŸlarÄ±ma sesleniyorum: Bu oyunun parçasÄ± olmayÄ±n; birincisi bu. Ä°kincisi, seçim sonuçlarÄ± Genel Merkez’de, benim elimde veri yok. Televizyonlar kaybettiÄŸimizi, Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ikinci tura kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Ben çÄ±kÄ±p da ne diyecektim? Bir diÄŸeri SayÄ±n Genel BaÅŸkanÄ±m seçim gecesi beni davet etmiÅŸ, ben gitmemiÅŸim. Bu hayatÄ±mda gördüÄŸüm en büyük siyasi yalandÄ±r. Bundan daha büyük bir yalan görmedim. Böyle bir davet olmadÄ±. Bunu kim söylüyorsa yalan söylüyor. ArtÄ±, o gece için partinin yöneticileriyle ÅŸöyle kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±k; Buna Bülent Tezcan, Engin Altay, YaÅŸar Tüzün dahil. Dedik ki seçim 2. tura kalÄ±r, yakasÄ±ndaki rozeti çÄ±karmÄ±ÅŸ, Türk bayraÄŸÄ± takmÄ±ÅŸ birisi olarak seçim sonuçlarÄ±nÄ± Genel Merkez’de izlersem 2. turda SP’liden, Ä°YÄ° Parti’liden, MHP’liden oy isteyemeyiz. O gerekçeyle bir otele gittik. Bu benim görüÅŸüm deÄŸildi. Bir konsensüs sonucu ikinci turu düÅŸünerek otele gittik.”

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'dan ErdoÄŸan'a 'Belediye' resti

Bunlar biliniyorsa böyle sözler nasÄ±l söyleniyor?

“Ben bunu Genel BaÅŸkan’Ä±n aÄŸzÄ±ndan duymadÄ±m. Parti Meclisi’nde konuÅŸulanlar diye haber yapÄ±ldÄ±. Ben aÄŸzÄ±ndan böyle bir laf duymadÄ±m.”

Yalanlama da olmadÄ± ama?

“Bilemiyorum. Bu haberi yapan, yaptÄ±ran, söyleyen dünyanÄ±n en büyük yalancÄ±sÄ±dÄ±r. Kim söylüyorsa... Böyle bir davet olmadÄ±. Böyle bir davetin olduÄŸunu ispatlasÄ±nlar siyaseti bÄ±rakÄ±rÄ±m.”

Amaç ne? Ne yapÄ±lmak isteniyor?

“Amaç Çankaya, BakÄ±rköy, ÅžiÅŸli, BeÅŸiktaÅŸ... Buralara razÄ±, mutlu bir azÄ±nlÄ±k var partide. Bu mutlu azÄ±nlÄ±k koltuklarÄ±nÄ± terk etmek istemiyor. Muharrem Ä°nce gelince taÅŸlarÄ±n yerinden oynayacaÄŸÄ±nÄ± biliyorlar; olay bu.”

Partiniz derse ki biz sizi aday göstermek istiyoruz? Muharrem Ä°nce buna evet der mi?

“Ben CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olmak istiyorum.”

DediÄŸinize göre bu da o yolu açmÄ±yor mu?

“Bir baÅŸka arkadaÅŸÄ±m da kazanabilir. Muharrem Ä°nce’den ibaret deÄŸil ki CHP... Ben onu genel olarak söyledim. Bir baÅŸka arkadaÅŸÄ±mÄ±z da pekâlâ Ä°stanbul BüyükÅŸehir’e aday olabilir, kazanabilir. KazanÄ±rsa, 2018’in CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Muharrem Ä°nce’den çok daha güçlü bir figür olabilir. Ben onu söylemek istedim.”

Bu “Kesinlikle Ä°stanbul’a aday olmam” anlamÄ±nda mÄ±?

“Siyasette böyle kesinlikle olurum olmam, ben öyle cümleleri kurmaktansa, diyorum ki CHP’nin genel baÅŸkanÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olmalÄ±dÄ±r. Onun için, genel baÅŸkan olmak ve bir sonraki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimine hazÄ±rlanmak istiyorum. Partimizde Ä°stanbul BüyükÅŸehir’e hevesli yöneticiler, milletvekilleri var. Bunlar olabilirler, seçimi kazanÄ±rlarsa da en az benim kadar güçlü bir figür olurlar. Pekâlâ CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± da olabilirler.”

VarsayalÄ±m bir baÅŸka CHP’li Ä°stanbul’u kazandÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olma iddianÄ±z devam mÄ± edecek?

“Tabii devam ettiririm, koyarÄ±z 1 milyon 250 bin üyenin önüne sandÄ±ÄŸÄ±, kim çÄ±karsa o olur...” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 12:01

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