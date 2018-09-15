Cargill iÅŸÃ§ileri, ikinci geceyi Yalova Ä°DOâ€™da geÃ§irdi

SendikalaÅŸtÄ±klarÄ± iÃ§in iÅŸten atÄ±lan Cargill iÅŸÃ§ilerinin Ä°stanbul'a yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ sÃ¼rÃ¼yor. Ä°ÅŸÃ§iler geceyi Yalova Ä°DO'da geÃ§irdi.

Bursa Orhangazi’de bulunan ve 1999 yÄ±lÄ±nda niÅŸasta bazlÄ± ÅŸeker ve hayvan yemi üretmeye baÅŸlayan ABD merkezli gÄ±da devi Cargill'de TekgÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nda örgütlendikleri için iÅŸten atÄ±lan iÅŸçilerin Ä°stanbul'a baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± yürüÅŸ üçüncü gününde sürüyor. Geceyi Yalova Ä°DO'da geçiren iÅŸçiler, bugün yaklaÅŸÄ±k 25 kilometre yürüyüp daha sonra yol kenarÄ±nda konaklayacak.

Daha önce iki kere Ä°stanbul AtaÅŸehir Palladium Tower’da bulunan Cargill Genel MüdürlüÄŸü önüne gelerek Cargill yönetimine uyarÄ±larda bulunan iÅŸçiler, 152 gündür direniÅŸte.

Bugün 10:30’da Yalova Ä°DO'dan yola çÄ±kan iÅŸçiler, Topçular Ä°skelesi istikametine giderek yaklaÅŸÄ±k 25 kilometre yol yürüyecek. Geceyi yol kenarÄ±nda geçirecek.

BaÅŸlattÄ±klarÄ± yürüyüÅŸü 18 Eylül’de Ä°stanbul AtaÅŸehir Palladium Tower’da bulunan Cargill Genel MüdürlüÄŸü önünde sonlandÄ±rmayÄ± planlayan iÅŸçilerin gün gün programÄ± ÅŸöyle:

16 EYLÜL PAZAR

Saat 10:30'da yola çÄ±kÄ±lacak. Topçular üzerinden Eskihisar'a geçilip Gebze Kent MeydanÄ±’na ulaÅŸÄ±lacak. Gece burada geçirilecek.

17 EYLÜL PAZARTESÄ°

Sabah erken saatlerde yola çÄ±kÄ±lacak, direniÅŸteki Flormar iÅŸçilerine dayanÄ±ÅŸma ve destek ziyareti gerçekleÅŸtirilecek. Buradan yürüyüÅŸ devam ederek Kartal MeydanÄ±’na ulaÅŸÄ±lÄ±p gece burada geçirilecek.

18 EYLÜL SALI

Saat 14:00’da Cargill Genel MüdürlüÄŸü önünde olunacak ÅŸekilde yürüyüÅŸe geçilecek. Genel Müdürlük önünde Saat 14:00’te bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirilip 21 Eylül Cuma gününe kadar burada konaklanÄ±lacak. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

Cargill iÅŸÃ§ilerinin Ä°stanbul yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ ikinci gÃ¼nÃ¼nde

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 11:00

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