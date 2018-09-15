Bedelli askerlikten yararlananlar teslim olmaya baÅŸlÄ±yor

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin sayÄ±sÄ± 15 EylÃ¼l 2018 itibariyle 515 bini geÃ§ti. Ä°lk celp dÃ¶neminde faydalanacaklar, bugÃ¼n teslim olacak.

Bedelli askerlik uygulamasÄ±ndan faydalanmak baÅŸvuranlarÄ±n sayÄ±sÄ± 515 bini geçti. Bedelli askerlik uygulamasÄ±ndan ilk celp döneminde faydalanacaklar, bugün kÄ±ÅŸlalarÄ±na teslim olacak. BaÅŸvurusunu tamamlayan yükümlü sayÄ±sÄ± ise 170 bine yaklaÅŸtÄ±

Bedelli askerlik uygulamasÄ±na iliÅŸkin celp takvim süreci iÅŸliyor. Müracaat sürecini tamamlamÄ±ÅŸ bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerden, 3 celp döneminden ilkinde temel askerlik eÄŸitimi alacaklar bugün kÄ±ÅŸlalarÄ±na teslim olmaya baÅŸlayacak.

Ä°lk celp döneminde temel askerlik eÄŸitimi için silah altÄ±na alÄ±nacak yükümlüler temel askerlik eÄŸitimi alabilecekleri birlikleri sistem üzerinden öÄŸrenirken, adlarÄ±na kayÄ±tlÄ± cep telefonlarÄ±na da bilgi mesajÄ± olarak gönderilmiÅŸti.

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, bedelli askerlikten faydalanmak isteyenlere 3 celp döneminde temel askerlik eÄŸitimi verileceÄŸi duyurulmuÅŸtu. Birliklere sevk iÅŸleminin ilk cep dönemi için 15 Eylül, ikincisinin 6 Ekim, üçüncü sevkin ise 27 Ekim'de yapÄ±lacaÄŸÄ± açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°kinci celp dönemine iliÅŸkin sevk bilgileri 6 Eylül'de açÄ±klanÄ±rken, üçüncü celp dönemine iliÅŸkin bilgiler ise 27 Eylül'de e-Devlet sisteminden ilan edilecek. Ä°lk 3 dönemde yer almayan diÄŸer yükümlülerin celp planlamasÄ± ise 3 KasÄ±m'dan sonra yapÄ±larak ayrÄ±ca duyurulacak.

AA muhabirinin edindiÄŸi bilgiye göre, bedelli askerlik uygulamasÄ±na yönelik yoÄŸun talep devam ediyor. Bedelli askerlikten faydalanmak için baÅŸvuranlarÄ±n sayÄ±sÄ± 515 bini geçti. BaÅŸvurusunu tamamlayan yükümlü sayÄ±sÄ± ise 170 bine yaklaÅŸtÄ±.

BAÅžVURU ÅžARTLARI

Düzenlemeye göre, bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doÄŸup 15 bin lira ödeyenler yararlanabilecek. Uygulamadan faydalanacaklar 21 gün temel askerlik eÄŸitimi alacak.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayanlar ile resmi olarak yurt dÄ±ÅŸÄ±nda 3 yÄ±ldan daha fazla çalÄ±ÅŸanlar, 2 bin avro ödemeleri ve Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nca verilecek uzaktan eÄŸitimi almalarÄ± halinde askerlik hizmetini yerine getirmiÅŸ sayÄ±lacak.

Kanuna göre, bedelli askerlikten faydalanmak isteyen hak sahipleri, 3 AÄŸustos'ta baÅŸlayan ve 3 KasÄ±m'a kadar sürecek 3 ay boyunca baÅŸvurularÄ±nÄ± e-Devlet üzerinden ayrÄ±ca yurt içinde askerlik ÅŸubeleri ile yurt dÄ±ÅŸÄ±nda konsolosluklar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapabilecek.

Hak sahibi olduÄŸu belirlenerek müracaatÄ± kabul edilen yükümlüler, baÅŸvuru belgesini aldÄ±ktan sonra bankaya 15 bin lira yatÄ±racak. Yükümlüler, bedeli yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren dekontu askerlik ÅŸubelerine teslim ederek celp duyurusunu bekleyecek.

Ä°ÅžLEMLERÄ°NÄ° GECÄ°KTÄ°RENLER KAPSAM DIÅžINA ÇIKARTILACAK

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin, yoklamalarÄ±nÄ± celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kiÅŸisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlamasÄ± gerekecek. Gerekli iÅŸlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler, bedelli askerlik kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kartÄ±lacak.

ÖÄžRETMENLERE BEDELLÄ° ASKERLÄ°K KOLAYLIÄžI

Öte yandan, öÄŸretmenlerin, yarÄ±yÄ±l ve yaz tatilinde bedelli askerlik yapabilecekleri de açÄ±klandÄ±.

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca illere gönderilen yazÄ±da, eÄŸitim öÄŸretim hizmetlerinin aksatÄ±lmadan yürütülmesi açÄ±sÄ±ndan öÄŸretmenlerin 21 günlük bedelli askerlik eÄŸitimlerini sömestir veya yaz tatilinde yerine getirebilecekleri bildirilmiÅŸti.

Bedelli askerlik için müracaat eden veya baÅŸvuracak durumda olan öÄŸretmenlerin bilgilerini isteyen Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, bu isimleri Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na gönderecek.

Bu kapsamda öÄŸretmenler, eÄŸitimin öÄŸretimin aksamamasÄ± için sömestir ve yaz tatilinde 21 günlük bedelli askerlik eÄŸitimine alÄ±nacak. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 11:10

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