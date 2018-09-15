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ABD BMGK'yi, Kuzey Kore konusunda acil toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
ABD, Kore Demokratik Halk Cumhuriyetine (Kuzey Kore) yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n 'baltalandÄ±ÄŸÄ±' gerekÃ§esiyle BMGK'yi acil toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
ABD, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK), bazÄ± ülkelerin Kuzey Kore'ye yönelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ± "baltaladÄ±ÄŸÄ± ve engellediÄŸi" gerekçesiyle acil toplantÄ±ya çaÄŸÄ±rdÄ±.
BMGK'yi pazartesi günü toplantÄ±ya çaÄŸÄ±ran ABD Misyonundan yapÄ±lan açÄ±klamada, toplantÄ±da "Kuzey Kore'ye yönelik ABD yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± konusunun görüÅŸüleceÄŸi" ifade edildi.
AçÄ±klamada, yaptÄ±rÄ±mlarÄ± ihlal ettiÄŸi ileri sürülen herhangi bir ülke ismi belirtilmedi.
ABD, Rusya'yÄ±, Rus aktörlerin ihlal iddialarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Kuzey Kore'ye yönelik yaptÄ±rÄ±mlarla ilgili raporda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ± için BM uzmanlarÄ±ndan oluÅŸan baÄŸÄ±msÄ±z heyete baskÄ± yapmakla suçlamÄ±ÅŸtÄ±.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, perÅŸembe günü, "Kuzey Kore'ye yaptÄ±rÄ±mlarÄ± izleyen heyetin, Rusya'nÄ±n baskÄ±sÄ±na boyun eÄŸmesi ve baÄŸÄ±msÄ±z bir raporda olmasÄ± gerekenler üzerinde deÄŸiÅŸiklik yapmasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±" söylemiÅŸti.
Haley, "uzmanlarÄ±n bu önemli göreve leke sürdüÄŸünü" belirterek, heyetin, BM yaptÄ±rÄ±mlarÄ± ihlal edilerek Kuzey Kore'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± gemiden-gemiye petrol ürünü transferindeki büyük artÄ±ÅŸtan söz edildiÄŸi orijinal raporu yayÄ±nlamasÄ± gerektiÄŸini ifade etmiÅŸti.
Associated Press ajansÄ±nÄ±n geçen ay baÅŸÄ±nda ele geçirdiÄŸi raporun özetinde, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarÄ±nÄ± durdurmadÄ±ÄŸÄ±, denizde kömür transferiyle yaptÄ±rÄ±mlarÄ± ihlal ettiÄŸi belirtiliyordu. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 10:57