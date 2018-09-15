Ã–SYM yerleÅŸtiremedi: 290 bin kontenjan boÅŸ kaldÄ±

YKS yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±, etkisini kayÄ±tlarda da gÃ¶sterdi. 290 bin lisans ve Ã¶n lisans kontenjanÄ± boÅŸ kaldÄ±.

YKS yerleÅŸtirme sonuçlarÄ±, on binlerce öÄŸrenci için hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± olmuÅŸ, yüksek sÄ±ralamayla tercih yapan öÄŸrenciler son tercihlerine yerleÅŸtirilmiÅŸ, binlerce öÄŸrenci ise beklenmedik biçimde açÄ±kta kalmÄ±ÅŸtÄ±. ÖSYM'nin baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla suçlandÄ±ÄŸÄ± yerleÅŸtirme sonuçlarÄ± etkisini üniversite kayÄ±tlarÄ±nda da gösterdi. 450 bin lisans kontenjanÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 140 bini, ön lisans kontenjanÄ±nÄ±n ise 150 bini boÅŸ kaldÄ±. Veriler, binlerce öÄŸrencinin yerleÅŸtirildiÄŸi bölüme kayÄ±t yaptÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor.

'AÇIKTA KALAN ÇOK ÖÄžRENCÄ° OLDU'

Dün baÅŸlayan ek yerleÅŸtirme sürecine iliÅŸkin Demirören Haber AjansÄ±'na konuÅŸan EÄŸitim YazarÄ± Turgay Polat, “GeçmiÅŸ yÄ±llarda ek yerleÅŸtirme dediÄŸimizde kontenjanÄ±n yüzde 10-15’i açÄ±k kalÄ±rdÄ± ve çok az bir öÄŸrencinin faydalandÄ±ÄŸÄ± bir sistem olurdu. Bu sene ise hem sÄ±nav sisteminin deÄŸiÅŸmesinden hem tercihlerde yapÄ±lan hatalÄ± puan hesaplamalarÄ±ndan kaynaklanan bir durum oldu. Birçok öÄŸrenci aslÄ±nda yerleÅŸebilecekken yerleÅŸemedi. DolayÄ±sÄ±yla hem üniversitelerde ciddi boÅŸluklar hem de açÄ±kta kalan çok öÄŸrenci oldu” dedi.

Åžu anda toplamda 140 bin lisans programÄ±nda açÄ±k olduÄŸunu belirten EÄŸitim YazarÄ± Turgay Polat, “Åžu anda devlet üniversitelerinde 110 bin, vakÄ±f üniversitelerinde 30 bin lisans programÄ± açÄ±k. Yani 450 bin lisans kontenjanÄ±nÄ±n neredeyse 140 bini öÄŸrencilerin gelmesini bekliyor. Ön lisans ve lisans olarak toplamda 290 bin civarÄ±nda açÄ±k kontenjan var” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

600 bine yakÄ±n tercih yapmayan, 400 bine yakÄ±n yerleÅŸemeyen öÄŸrenci olduÄŸunu aktaran Polat, "Hemen hemen tÄ±p fakültesi ve diÅŸ hekimliÄŸi hariç bütün bölümlerde boÅŸ kontenjan var. GeçmiÅŸ yÄ±llardan farklÄ± düÅŸünsünler. Geçen yÄ±llardaki gibi artan kontenjan olarak deÄŸil de, ikinci bir yerleÅŸtirme yapÄ±yor gibiyiz. Mutlaka tercih yapmaya çalÄ±ÅŸsÄ±nlar” dedi.,

YKS tercih sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±; binlerce Ã¶ÄŸrenci maÄŸdur

'24 TERCÄ°H HAKKI VAR'

FotoÄŸraf: DHA

ÖÄŸrencilerin 24 tane tercih hakkÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatan Polat, “KontenjanÄ±n bir kuralÄ± ÅŸu; bir bölümün ilk yerleÅŸtirmede taban puanÄ± oluÅŸmuÅŸsa ve öÄŸrencinin puanÄ± o taban puanÄ±ndan yüksekse tercih yapabiliyor. Ama bu sene birçok bölümün kontenjanÄ±nda boÅŸluklar kaldÄ±ÄŸÄ± için taban puanlarÄ± yok. DolayÄ±sÄ±yla öÄŸrencinin puanÄ± 180 puandan yukarÄ±da ise, o bölümü tercih edebileceÄŸi anlamÄ±na geliyor. Bu durum tercih sayÄ±sÄ±nÄ± da arttÄ±rÄ±yor” dedi.

Birinci yerleÅŸtirmede büyük bir belirsizlik olduÄŸunu ifade eden Polat, “Ben birinci yerleÅŸtirmeden daha ÅŸanslÄ± olduklarÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Ä°lkinde öÄŸrencilerin neye göre tercih yapacaklarÄ± çok net deÄŸildi. Ama ÅŸu anda puanlar belli, giren öÄŸrencilerin baÅŸarÄ± sÄ±ralamalarÄ± belli. Burada öÄŸrencilerin ek kontenjana bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek lazÄ±m” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

'PUAN TÜRLERÄ°NÄ°N BÄ°RLEÅžTÄ°RÄ°LMESÄ° KAFA KARIÅžIKLIÄžI YARATTI'

YaÅŸananlarda sÄ±nav sisteminin deÄŸiÅŸmesinin etkili olduÄŸunu belirten Polat, “Puan türlerinin birleÅŸtirilmesi ve tercih yaparken yaÅŸanan kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± bu kadar boÅŸ kontenjana yol açtÄ±. Geçen sene ve bu sene tercih yapmayan öÄŸrenci sayÄ±sÄ± aynÄ±. Ama yerleÅŸemeyen öÄŸrenci sayÄ±sÄ± bu sene daha fazla” diye konuÅŸtu.

'SÜRECÄ° Ä°YÄ° YÖNETEMEDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z Ä°ÇÄ°N ÅžU ANDA BU DURUMLARI YAÅžIYORUZ'

“Bir sÄ±nav sistemi deÄŸiÅŸikliÄŸi sÄ±rasÄ±nda, herkesin doÄŸru hareket etmesi lazÄ±m” diyen Polat, “YÖK’ün sistemi öÄŸrencilere doÄŸru anlatmasÄ±, ÖSYM’nin doÄŸru verileri sunmasÄ± lazÄ±m. Hele ki öÄŸrencilere yardÄ±mcÄ± olacak uzmanlarÄ±n daha doÄŸru verilerle çocuklara yardÄ±m etmesi lazÄ±m. DolayÄ±sÄ±yla doÄŸru yönetilmesi gereken bir süreci iyi yönetemediÄŸimiz için ÅŸu anda bu durumlarÄ± yaÅŸÄ±yoruz, yoksa baÅŸka bir sorun olduÄŸunu zannetmiyorum" dedi. (Ä°stanbul/DHA)

EÄŸitim de okullar da dÃ¶kÃ¼lÃ¼yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 14:21

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