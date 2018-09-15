ÅžanlÄ±urfa OSB karanlÄ±kta kalabilir: Elektrik borcu 23 milyon lira

Dicle EPSAÅž, ÅžanlÄ±urfa OSB'nin 23 milyon lirayÄ± bulan borcunu Ã¶dememesi halinde bÃ¶lgedeki enerjinin kesileceÄŸini bildirdi.

Dicle Elektrik Perakende SatÄ±ÅŸ Anonim Åžirketi (Dicle EPSAÅž), ÅžanlÄ±urfa Organize Sanayi Bölgesi'nin 23 milyon lirayÄ± bulan elektrik borcunun ödenmemesi halinde bölgedeki enerjinin kesileceÄŸini duyurdu.

Dicle EPSAÅž'tan yapÄ±lan açÄ±klamada ÅžanlÄ±urfa OSB'nin elektrik borcunun 23 milyon lirayÄ± bulduÄŸu belirtildi. AçÄ±klamada OSB yönetiminin defalarca uyarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, en geç pazartesi günü borcun ödenmemesi halinde bölgedeki enerjinin kesileceÄŸi ifade edilerek ÅŸunlar söylendi:

"YapÄ±lan tüm uyarÄ±lar ve iyi niyetli giriÅŸimlere raÄŸmen söz konusu elektrik borcunun ödenmediÄŸi gibi ÅžanlÄ±urfa OSB tarafÄ±ndan depozito ve teminatlar da ödenmedi. Åžirketimiz elektriÄŸi günlük olarak piyasadan borçlanarak alÄ±yor. GeldiÄŸimiz durumda borçlanma ÅŸartlarÄ± ise malum. EPDK tarifelerinin en alt limitinde neredeyse karsÄ±z olarak enerji saÄŸlamamÄ±za raÄŸmen ÅžanlÄ±urfa OSB, aylardÄ±r borcunu ödememektedir. YaÅŸanan bu duruma raÄŸmen OSB'deki sanayicilerin maÄŸdur olmamasÄ± için uzunca bir süredir olumlu yaklaÅŸÄ±mÄ±mÄ±zÄ± devam ettirdik. Ancak tüm giriÅŸim ve çabalarÄ±mÄ±za raÄŸmen aylardÄ±r OSB yönetiminden 23 milyon lirayÄ± bulan borç ve bunun dÄ±ÅŸÄ±nda hali hazÄ±rda kullanÄ±lan elektriÄŸin bedeli olan depozito ve teminatlarÄ±n ödenmesi konusunda da olumlu bir geri dönüÅŸ alamadÄ±k. OSB'de üretim yapan ÅžanlÄ±urfalÄ± sanayici ve iÅŸadamlarÄ±mÄ±zÄ±n zarar görmesini istemediÄŸimizden, anlaÅŸma zemini yakalamak için Ä±srarlÄ± ve olumlu çabalarÄ±mÄ±zÄ± son ana kadar sürdürdük. Ancak ÅŸirketimizin artÄ±k piyasadan borçlanarak OSB'ye enerji tedarik etme imkanÄ± kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu nedenle OSB yönetimine gerekli ödemelerin yapÄ±lmamasÄ± durumunda 17 Eylül 2018 pazartesi günü enerjilerinin kesileceÄŸini resmen bildirdik." (Urfa/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 09:57

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