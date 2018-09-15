BakanlÄ±k Ã‡akÄ±cÄ±'ya verilen raporla ilgili 3 kiÅŸiyi gÃ¶revden aldÄ±

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, baÅŸhekim vekili, baÅŸhekim yardÄ±mcÄ±sÄ± ile idari ve mali iÅŸler mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n gÃ¶revden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, cezaevinde bulunan organize suç örgütü lideri Alaattin ÇakÄ±cÄ±’ya verilen saÄŸlÄ±k raporuyla ilgili açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada yeni bir inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve hastane BaÅŸhekim Vekili, BaÅŸhekim YardÄ±mcÄ±sÄ± ile Ä°dari ve Mali Ä°ÅŸler Müdürünün görevden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.



BakanlÄ±k ÇakÄ±cÄ±’ya verilen saÄŸlÄ±k raporu hakkÄ±ndaki yeni iddialar üzerine iki müfettiÅŸ görevlendirildiÄŸini de duyurdu.

Temmuz ayÄ±nda baÅŸlatÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan KÄ±rÄ±kkale Ä°l SaÄŸlÄ±k Müdürü ve Yüksek Ä°htisas Hastanesi BaÅŸhekimi görevden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±lan açÄ±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

“Daha sonra BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za ulaÅŸan iddialar üzerine 07.09.2018 tarihinde yeni bir inceleme baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ, inceleme devam etmekte iken 23 saÄŸlÄ±k personelinin gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ± üzerine de 13.09.2018 tarihinde iki müfettiÅŸ daha görevlendirilerek kapsam geniÅŸletilmiÅŸtir. AyrÄ±ca bu esnada KÄ±rÄ±kkale Yüksek Ä°htisas Hastanesi BaÅŸhekim Vekili, BaÅŸhekim YardÄ±mcÄ±sÄ± ile Ä°dari ve Mali Ä°ÅŸler Müdürü görevlerinden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z konuyu hassasiyetle takip etmekte olup sorumluluÄŸunun bilincinde olarak gerekli iÅŸ ve iÅŸlemleri kuÅŸkuya mahal bÄ±rakmayacak ÅŸekilde tesis etmiÅŸtir. Bundan sonra da üzerine düÅŸeni eksiksiz yerine getirecektir.” (DHA)

BahÃ§eli: YÃ¶netimin tek sorunu Alaattin Ã‡akÄ±cÄ± olmasa gerek

Alaattin Ã‡akÄ±cÄ± kimdir?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 00:32

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