FotoÄŸraf: Kremlin SarayÄ±/Wikimedia Commons
Ä°dlib'de cihatÃ§Ä±lar Andrey Karlov'un katilinin posterini taÅŸÄ±dÄ±
Ä°dlib'de olasÄ± bir operasyona karÅŸÄ± yapÄ±lan gÃ¶steride cihatÃ§Ä±lar, polis MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸâ€™Ä±n posterini taÅŸÄ±yarak Rusya karÅŸÄ±tÄ± sloganlar attÄ±.
CihatçÄ±larÄ±n son sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ± Ä°dlib'de, olasÄ± Rusya ve Suriye'nin operasyonuna karÅŸÄ± gerçekleÅŸtirilen gösteride cihatçÄ±lar, Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un katili polis Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ’Ä±n posterini taÅŸÄ±yarak Rusya karÅŸÄ±tÄ± sloganlar attÄ±.
Sputnik'in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, Ä°dlib kent merkezinde cuma namazÄ± sonrasÄ± toplanan cihatçÄ± örgütlerin taraftarlarÄ±, Andrey Karlov’u katleden polis memuru Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n suikast anÄ±na ait görüntüsünün yer aldÄ±ÄŸÄ± bir pankart taÅŸÄ±yarak, Rusya'yÄ± tehdit etti.
Ä°dlib'teki protestoda cihatçÄ±lar, Karlov'un katilinin posterini taÅŸÄ±dÄ± https://t.co/NFpHvnG2Ih pic.twitter.com/0Dql0O5ef4— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 14 Eylül 2018
'ÇOCUKLARA TAÅžITTILAR'
Pankartta Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ kastedilerek, "Onun gibileri üzerinde baÅŸarÄ±ya ulaÅŸÄ±yoruz. Türkiyeliler kardeÅŸimiz" yazÄ±sÄ± yer aldÄ±. PankartÄ±n çocuklara taÅŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görüldü.
Büyükelçi Andrey Karlov, 19 AralÄ±k 2016'da bir fotoÄŸraf sergisinin açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde Ankara Çevik Kuvvet Åžube MüdürlüÄŸü'nde görevli polis memuru Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n suikastÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. (DIÅž HABERLER)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 00:05