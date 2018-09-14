Ã‡atÄ±yÄ± tamir eden iÅŸÃ§i 15 metre yÃ¼kseklikten dÃ¼ÅŸerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Gebze'de Ã§atÄ± tamirinde Ã§alÄ±ÅŸan 54 yaÅŸÄ±ndaki Metin YÄ±lmaz, Ã§atÄ± Ã§Ã¶kmesi sonucu dÃ¼ÅŸerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, fabrikanÄ±n çatÄ±sÄ±nÄ±n onarÄ±mÄ±nda çalÄ±ÅŸan 54 yaÅŸÄ±ndaki Metin YÄ±lmaz, çatÄ±nÄ±n çökmesi sonucu düÅŸerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Olay öÄŸle saatlerinde, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Bir inÅŸaat firmasÄ±nda çalÄ±ÅŸan Metin YÄ±lmaz, fabrikanÄ±n çatÄ±sÄ±nÄ±n onarÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada çatÄ±nÄ±n çökmesi sonucu yaklaÅŸÄ±k 15 metre yüksekten düÅŸtü. Fabrikada bulunanlarÄ±n haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibinin tüm müdahalelerine raÄŸmen Metin YÄ±lmaz, yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n olay yerinde yaptÄ±ÄŸÄ± incelemenin ardÄ±ndan Metin YÄ±lmaz'Ä±n cenazesi morga kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma devam ediyor. (Kocaeli/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 23:22

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