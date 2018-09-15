Tarsus Cezaevinde 12 EylÃ¼l dÃ¼zeni

Tarsus Cezaevinden gelen iddialar, 12 EylÃ¼l dÃ¶nemini aratmÄ±yor: Askeri dÃ¼zende yÃ¼rÃ¼tme, sÃ¶zlÃ¼ tahrikler, kitap ve fotoÄŸraf yasaÄŸÄ±...

Volkan PEKAL

Adana

SÄ±k sÄ±k ayakta sayÄ±m, çÄ±plak arama gibi hak ihlalleri ile gündeme gelen 5 bin kiÅŸi kapasitesi ile Çukurova bölgesinin en büyük cezaevi olan Tarsus Kampüs Cezaevinden hak ihlalleri haberleri gelmeye devam ediyor. Tarsus 1 No’lu T Tipi Cezaevinden mektup gönderen bir grup siyasi tutuklu yaÅŸadÄ±klarÄ± hak ihlallerini anlattÄ±. Mektuba göre tutuklular koridorda gardiyanlar tarafÄ±ndan askeri düzende tek sÄ±ra halinde yürümeye zorlanÄ±yor, oda aramasÄ± adÄ± altÄ±nda eÅŸyalarÄ± daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yor, tek tip tÄ±raÅŸa zorlanÄ±yorlar.

GARDÄ°YAN, DEMÄ°RTAÅž’IN FOTOÄžRAFINI YIRTMIÅž

Son 3 yÄ±ldÄ±r özellikle siyasi tutuklular üzerindeki baskÄ±larÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi mektupta uygulanan hak gasplarÄ±nÄ±n sistematik hale getirildiÄŸi belirtiliyor. Siyasi tutuklular olarak sohbet, atölye gibi etkinliklere çÄ±karÄ±lmadÄ±klarÄ±nÄ± anlatan tutuklular koridora her çÄ±ktÄ±klarÄ±nda gardiyanlarca tek sÄ±ra halinde askeri düzen yürümeye zorlandÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. AylÄ±k ve haftalÄ±k görüÅŸlerinin sÄ±nÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen tutuklular, oda arama adÄ± altÄ±nda yapÄ±lan her uygulamada eÅŸyalarÄ±nÄ±n daÄŸÄ±tÄ±larak yerlere atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. GardiyanlarÄ±n kendilerine sözlü tahriklerde bulunduklarÄ±nÄ± anlatan tutuklular, “Son dönemde bu baskÄ±lar daha çok arttÄ±” dedi. Tutuklular, Eski HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± AdayÄ± Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n fotoÄŸrafÄ±nÄ±n da yÄ±rtÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Tarsus Cezaevindeki kÃ¶tÃ¼ uygulamalara bir an Ã¶nce son verilmeli

‘CEZAEVÄ°NDE KÄ°TAP SINIRLAMASI DA VAR’

Cezaevinde ayrÄ±ca kitap sÄ±nÄ±rlamasÄ± gibi anlamsÄ±z bir uygulamanÄ±n olduÄŸunu aktaran tutuklular, cezaevi içinden iç posta ile mektup göndermenin yasal bir hak olmasÄ±na raÄŸmen posta pulu yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmadan gönderilmediÄŸini, kendilerine koli ile gelen çamaÅŸÄ±rlarÄ±n depoda tutulduÄŸunu, kalitesiz olan ürünlerin kantinde kendilerine pahalÄ±ya satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, toplu fotoÄŸraf çektirmelerinin yasak olduÄŸunu söyledi.

Tarsus Cezaevinde atakta sayÄ±m iÅŸkencesiÂ

CEZAEVÄ° YÖNETÄ°MÄ° Ä°DDÄ°ALARI REDDETMIÅžTÄ°

Gün geçtikçe artan bu hak ihlalleri karÅŸÄ±sÄ±nda geçtiÄŸimiz ay HDP Grup BaÅŸkan Vekili, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, Adana Milletvekilleri Tülay HatimoÄŸullarÄ± ve Kemal Peköz cezaevine giderek yetkililerle görüÅŸmüÅŸ, cezaevi yönetimi çÄ±plak arama ve ayakta sayÄ±m iddialarÄ±nÄ± reddetmiÅŸti.

Tarsus Cezaevi'nde 24 gÃ¼n: Åžiddet, baskÄ±, Ã§Ä±plak arama

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 22:41

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