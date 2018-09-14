FotoÄŸraf: Åžebnem CoÅŸkun/AA
Galatasaray, KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± farklÄ± yendi: 4-1
Galatasaray, kendi sahasÄ±nda konuk ettiÄŸi KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± Eren Derdiyok, Rodrigues'in (2 ) Serdar Aziz'in golleriyle 4-1 maÄŸlup etti.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ maçÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± 4-1 maÄŸlup etti.
Türk Telekom StadÄ±'na namaÄŸlup lider gelen lacivert-beyazlÄ± ekip karÅŸÄ±sÄ±nda sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±ma farklÄ± galibiyeti getiren golleri, ikinci yarÄ±da Eren Derdiyok, Garry Rodrigues (2) ve Serdar Aziz attÄ±.
Galatasaray, KasÄ±mpaÅŸa karÅŸÄ±sÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± bu galibiyetle hem maç fazlasÄ± ve averajla liderlik koltuÄŸuna oturdu hem de UEFA Åžampiyonlar Ligi D Grubu'nda 18 Eylül SalÄ± günü Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile yapacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸma öncesinde moral buldu.
SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m ligde puanÄ±nÄ± 12'ye çÄ±karÄ±rken, KasÄ±mpaÅŸa da aynÄ± puanda kaldÄ±.
EVÄ°NDEKÄ° YENÄ°LMEZLÄ°K SERÄ°SÄ°NÄ° 22 MAÇA ÇIKARDI
Galatasaray, Süper Lig'de sahasÄ±ndaki yenilmezlik serisini 22 maça çÄ±kardÄ±.
Türk Telekom StadÄ±'nda 2016-2017 sezonunun 30. haftasÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa'ya yenilen sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, daha sonra çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 22 müsabakada rakiplerine boyun eÄŸmedi.
Galatasaray, evindeki son 22 lig maçÄ±nÄ±n 21'ini kazanÄ±rken, birinden beraberlikle ayrÄ±ldÄ±.
EREN DERDÄ°YOK'UN 3. GOLÜ
KarÅŸÄ±laÅŸmada Galatasaray'Ä±n ilk golünü atan Eren Derdiyok, Süper Lig'de bu sezon 3. kez meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± filelerle buluÅŸturdu.
Eren Derdiyok, ligde MKE Ankaragücü ve Aytemiz Alanyaspor karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nda da birer kez aÄŸlarÄ± havalandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
Müsabakada iki kez fileleri havalandÄ±ran Garry Rodrigues ise ligde bu sezon ilk gollerini KasÄ±mpaÅŸa'ya attÄ±.
OZAN KABAK ALKIÅž ALDI
Galatasaray'da Süper Lig'de ilk kez 11'de görev yapan Ozan Kabak, KasÄ±mpaÅŸa maçÄ±ndaki performansÄ±yla taraftarlardan alkÄ±ÅŸ aldÄ±.
Stoperde Serdar Aziz ile birlikte görev alan 18 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, lacivert-beyazlÄ± takÄ±mÄ±n birçok ataÄŸÄ±na baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde müdahale etti.
Özellikle ilk yarÄ±nÄ±n son bölümünde KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n Trezeguet ile girdiÄŸi pozisyonlarÄ± baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde savuÅŸturan genç futbolcuyu, tribünler uzun süre alkÄ±ÅŸladÄ±.
ONYEKURU'NUN GOLÜ VAR'A TAKILDI
Galatasaray'Ä±n maçÄ±n 90+5. dakikasÄ±nda Henry Onyekuru ile bulduÄŸu gol, Video YardÄ±mcÄ± Hakem (VAR) uygulamasÄ±yla iptal edildi.
Eren Derdiyok'un pasÄ±yla sol çaprazda topla buluÅŸan Nagatomo, meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± ceza sahasÄ±nda uygun durumda bulunan Onyekuru'ya çÄ±kardÄ±. NijeryalÄ± futbolcu, düzgün bir vuruÅŸla topu aÄŸlara gönderirken, VAR'Ä±n uyarÄ±sÄ±yla hakem Bülent YÄ±ldÄ±rÄ±m pozisyonu saha kenarÄ±ndaki ekrandan izledi.
Bülent YÄ±ldÄ±rÄ±m, görüntüyü izledikten sonra pozisyonun ofsayt olduÄŸunu belirterek golü iptal etti.
KASIMPAÅžA'NIN Ä°LK PUAN KAYBI
KasÄ±mpaÅŸa, Süper Lig'de bu sezon ilk puan kaybÄ±nÄ± Galatasaray karÅŸÄ±sÄ±nda yaÅŸadÄ±.
Ligin ilk 4 haftasÄ±nda sÄ±rasÄ±yla Çaykur Rizespor, Medipol BaÅŸakÅŸehir, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü ile oynadÄ±ÄŸÄ± maçlarÄ± kazanan lacivert-beyazlÄ± takÄ±m, Galatasaray'a 4-1 yenilerek hem namaÄŸlup unvanÄ±nÄ± hem de liderliÄŸi kaybetti.
DÄ°AGNE, GALATASARAY'I DA BOÅž GEÇMEDÄ°
KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, ligde bu sezon 5. maçÄ±nda da gol atmayÄ± baÅŸardÄ±.
Ligin ilk 4 haftasÄ±nda 6 kez aÄŸlarÄ± havalandÄ±ran Diagne, Galatasaray maçÄ±nÄ±n 76. dakikasÄ±nda penaltÄ±dan topu filelere göndererek, gol sayÄ±sÄ±nÄ± 7'ye çÄ±kardÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 23:35