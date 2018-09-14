Galatasaray, KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± farklÄ± yendi: 4-1

Galatasaray, kendi sahasÄ±nda konuk ettiÄŸi KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± Eren Derdiyok, Rodrigues'in (2 ) Serdar Aziz'in golleriyle 4-1 maÄŸlup etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ maçÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± 4-1 maÄŸlup etti.

Türk Telekom StadÄ±'na namaÄŸlup lider gelen lacivert-beyazlÄ± ekip karÅŸÄ±sÄ±nda sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±ma farklÄ± galibiyeti getiren golleri, ikinci yarÄ±da Eren Derdiyok, Garry Rodrigues (2) ve Serdar Aziz attÄ±.

Galatasaray, KasÄ±mpaÅŸa karÅŸÄ±sÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± bu galibiyetle hem maç fazlasÄ± ve averajla liderlik koltuÄŸuna oturdu hem de UEFA Åžampiyonlar Ligi D Grubu'nda 18 Eylül SalÄ± günü Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile yapacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸma öncesinde moral buldu.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m ligde puanÄ±nÄ± 12'ye çÄ±karÄ±rken, KasÄ±mpaÅŸa da aynÄ± puanda kaldÄ±.

FotoÄŸraf: Emrah Yorulmaz/AA

EVÄ°NDEKÄ° YENÄ°LMEZLÄ°K SERÄ°SÄ°NÄ° 22 MAÇA ÇIKARDI

Galatasaray, Süper Lig'de sahasÄ±ndaki yenilmezlik serisini 22 maça çÄ±kardÄ±.

Türk Telekom StadÄ±'nda 2016-2017 sezonunun 30. haftasÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa'ya yenilen sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, daha sonra çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 22 müsabakada rakiplerine boyun eÄŸmedi.

Galatasaray, evindeki son 22 lig maçÄ±nÄ±n 21'ini kazanÄ±rken, birinden beraberlikle ayrÄ±ldÄ±.

EREN DERDÄ°YOK'UN 3. GOLÜ

KarÅŸÄ±laÅŸmada Galatasaray'Ä±n ilk golünü atan Eren Derdiyok, Süper Lig'de bu sezon 3. kez meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± filelerle buluÅŸturdu.

Eren Derdiyok, ligde MKE Ankaragücü ve Aytemiz Alanyaspor karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nda da birer kez aÄŸlarÄ± havalandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Müsabakada iki kez fileleri havalandÄ±ran Garry Rodrigues ise ligde bu sezon ilk gollerini KasÄ±mpaÅŸa'ya attÄ±.

OZAN KABAK ALKIÅž ALDI

Galatasaray'da Süper Lig'de ilk kez 11'de görev yapan Ozan Kabak, KasÄ±mpaÅŸa maçÄ±ndaki performansÄ±yla taraftarlardan alkÄ±ÅŸ aldÄ±.

Stoperde Serdar Aziz ile birlikte görev alan 18 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, lacivert-beyazlÄ± takÄ±mÄ±n birçok ataÄŸÄ±na baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde müdahale etti.

Özellikle ilk yarÄ±nÄ±n son bölümünde KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n Trezeguet ile girdiÄŸi pozisyonlarÄ± baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde savuÅŸturan genç futbolcuyu, tribünler uzun süre alkÄ±ÅŸladÄ±.

ONYEKURU'NUN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Galatasaray'Ä±n maçÄ±n 90+5. dakikasÄ±nda Henry Onyekuru ile bulduÄŸu gol, Video YardÄ±mcÄ± Hakem (VAR) uygulamasÄ±yla iptal edildi.

Eren Derdiyok'un pasÄ±yla sol çaprazda topla buluÅŸan Nagatomo, meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± ceza sahasÄ±nda uygun durumda bulunan Onyekuru'ya çÄ±kardÄ±. NijeryalÄ± futbolcu, düzgün bir vuruÅŸla topu aÄŸlara gönderirken, VAR'Ä±n uyarÄ±sÄ±yla hakem Bülent YÄ±ldÄ±rÄ±m pozisyonu saha kenarÄ±ndaki ekrandan izledi.

Bülent YÄ±ldÄ±rÄ±m, görüntüyü izledikten sonra pozisyonun ofsayt olduÄŸunu belirterek golü iptal etti.

KASIMPAÅžA'NIN Ä°LK PUAN KAYBI

KasÄ±mpaÅŸa, Süper Lig'de bu sezon ilk puan kaybÄ±nÄ± Galatasaray karÅŸÄ±sÄ±nda yaÅŸadÄ±.

Ligin ilk 4 haftasÄ±nda sÄ±rasÄ±yla Çaykur Rizespor, Medipol BaÅŸakÅŸehir, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü ile oynadÄ±ÄŸÄ± maçlarÄ± kazanan lacivert-beyazlÄ± takÄ±m, Galatasaray'a 4-1 yenilerek hem namaÄŸlup unvanÄ±nÄ± hem de liderliÄŸi kaybetti.

DÄ°AGNE, GALATASARAY'I DA BOÅž GEÇMEDÄ°

KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, ligde bu sezon 5. maçÄ±nda da gol atmayÄ± baÅŸardÄ±.

Ligin ilk 4 haftasÄ±nda 6 kez aÄŸlarÄ± havalandÄ±ran Diagne, Galatasaray maçÄ±nÄ±n 76. dakikasÄ±nda penaltÄ±dan topu filelere göndererek, gol sayÄ±sÄ±nÄ± 7'ye çÄ±kardÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 23:35

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