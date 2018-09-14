Stoltenberg: UmarÄ±m, TÃ¼rkiye'nin S-400 alÄ±mÄ± sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m buluruz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, TÃ¼rkiye'nin Rusya yapÄ±mÄ± S-400 hava savunma sistemi alÄ±mÄ±yla ilgili Ã§Ã¶zÃ¼m temennisinde bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TÃ¼rkiyeâ€™nin Rus yapÄ±mÄ± S-400 hava savunma sistemi alÄ±mÄ± ve bu silahÄ±n ittifakÄ±n elindeki sistemlere uyumuyla ilgili Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n bulunabileceÄŸi umudunu dile getirdi.

Heritage VakfÄ±'nda konuÅŸan Stoltenberg, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

'BU ANLAÅžMAZLIK HERKES Ä°Ã‡Ä°N SORUN'

''NATO iÃ§in Ã¶nemli olan hÄ±zlÄ± uyum, farklÄ± sistemlerin birlikte Ã§alÄ±ÅŸabilmesi. Bunu defalarca Ankaraâ€™da ve Washingtonâ€™da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m ve umarÄ±m bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulma fÄ±rsatÄ± var. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ÅŸu anda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z, bu anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n olmasÄ± hepimiz iÃ§in bir sorun.''

'SADECE ABD'YÄ° DEÄžÄ°L, DÄ°ÄžER MÃœTTEFÄ°KLERÄ° DE ENDÄ°ÅžELENDÄ°RÄ°YOR'

Silah alÄ±mÄ±yla ilgili kararlarÄ±n ulusal devletler tarafÄ±ndan verildiÄŸini, ancak bunun yanÄ±nda NATO gÃ¼Ã§lerinin birbiriyle etkileÅŸim yeteneÄŸinin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi gerektiÄŸini belirten Genel Sekreter, TÃ¼rkiyeâ€™nin S-400 alÄ±mÄ±nÄ±n sadece ABD'de deÄŸil, NATOâ€™nun diÄŸer Ã¼lkelerinde de endiÅŸeyle karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

'ABD Ä°LE DÄ°YALOG SÃœRÃœYOR'

Bununla birlikte, Ankara ile Washington arasÄ±nda S-400 konusunda diyalogun sÃ¼rmesini olumlu bir geliÅŸme olarak nitelendiren Stoltenberg, TÃ¼rkiyeâ€™nin NATO iÃ§inde Ã§ok Ã¶nemli mÃ¼ttefik olduÄŸunu kaydetti. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 21:33

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