Ä°ngiltere Rusyaâ€™ya meydan okuyacak mÄ±?

Avrupa'nÄ±n gÃ¼ndeminde bu hafta Ä°ngiltere'deki Rus asÄ±llÄ± ajan krizi, Almanya'nÄ±n Suriye'ye saldÄ±rÄ± mesajÄ± ve Macron'un Audin'in katlini itirafÄ± vardÄ±.

Ä°ngiltere’de Rus asÄ±llÄ± Ä°ngiliz Ajan Sergey Skripal’in zehirlenmesi vakasÄ±nÄ±n ÅŸüphelileri Aleksandr Petrov ve Ruslan BoÅŸirov, bu hafta, verdikleri röportajda Ä°ngiltere’deki yaÅŸanan olayla bir ilgilerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ä°ngiltere’de sadece turist olarak bulunduklarÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti. Ä°ngiliz hükümeti ÅŸüphelilerin açÄ±klamalarÄ±nÄ± reddetti.

Hükümet yanlÄ±sÄ± Telegraph gazetesi ise Ä°ngiliz hükümetinin Rusya’ya karÅŸÄ± tutumunun daha sert olmasÄ± gerektiÄŸini ama bazÄ± finansal çÄ±karlardan dolayÄ± Ä°ngilizlerin Rusya’ya “Meydan okuyamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±” yazdÄ±. Gazete, “Hükümet, Ä°ngiltere’deki Rus parasÄ±nÄ±n üstüne gitmedi ve Avrupa BirliÄŸi’ni (AB) bahane olarak kullanÄ±yor. AB de bu konuda yavaÅŸ hareket ediyor çünkü (AB’nin) bazÄ± güçlü üyeleri Rus enerjisine muhtaç” diye yazdÄ±.

ORMAN YASASI

Almanya Savunma BakanÄ± Ursula von der Leyen’in, Suriye rejiminin kendi halkÄ±na karÅŸÄ± kimyasal silah kullanmasÄ± durumunda muhtemel bir misilleme operasyonuna katÄ±lma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gözden geçirdiÄŸini açÄ±klamasÄ± tepki yarattÄ±. Almanya’nÄ±n bu bahaneyle Suriye’nin bombardÄ±manÄ±na katÄ±lmasÄ± askeri açÄ±dan da Almanya’nÄ±n dünya devleri arasÄ±nda yer alma planÄ±na baÄŸlanÄ±yor. Telepolis’te yayÄ±mlanan makalede; “Güçlü olan kendi yasasÄ±nÄ± yapar, orman yasalarÄ±na göre hareket eder” deniyor.

FRANSA GENÇ KOMÜNÄ°STÄ°N KATLÄ°NÄ° ÜSTLENDÄ°

Fransa’da Emmanuel Macron’un, Cezayir SavaÅŸÄ± esnasÄ±nda, 11 Haziran 1957 tarihinde faili meçhul olarak kaybedilen Genç Komünist Maurice Audin’in FransÄ±z ordusu tarafÄ±ndan katlettiÄŸini kabul etmesi, FransÄ±z emperyalizminin sömürgeci tarihinin tekrar gündeme gelerek tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±na neden oldu.

Matematikçi genç komünistin iÅŸkencede öldürüldüÄŸünü, aynÄ± yÄ±llarda onunla beraber iÅŸkence gören Yazar Henri Alleg defalarca belirtmiÅŸ ve FransÄ±z emperyalizminin katliamlarÄ±nÄ± “Sorgu” adlÄ± kitabÄ±nda iÅŸlemiÅŸti. Macron’un artÄ±k bir avuç aÅŸÄ±rÄ± milliyetçi dÄ±ÅŸÄ±nda herkesin kabul ettiÄŸi sömürgecilik dönemi katliamlarÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸini kabul etmesinde, devrimci ve ilericilerinin uzun yÄ±llardÄ±r süren mücadelesinin tarihin karanlÄ±klarÄ±ndaki tüm katliamlarÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±nda belirleyici bir rolü var.

Ä°NGÄ°LTERE’NÄ°N RUSYA’YA MEYDAN OKUMASI GEREKÄ°YOR

Telegraph

BaÅŸyazÄ±

Moskova, düÅŸmanlarÄ±yla alay etmeyi seviyor. Ä°ngiltere’de Skripal vakasÄ±yla ilgili basÄ±na sunulan belgeler sonrasÄ± Rus yetkililer, BaÅŸbakan Theresa May’in (Afrika ziyaretinde çocuklarla ettiÄŸi dansa vurgu yaparak) dans stilini Rus DÄ±ÅŸiÅŸleri bürosundaki basÄ±n ÅŸefine benzettiler.

Ä°ki Rus ÅŸüpheli ile yapÄ±lan bir röportaj kelimenin tam anlamÄ±yla bir düzmeceydi. Bu kiÅŸiler Mart ayÄ±nda Salisbury ÅŸehrinde ne yapÄ±yorlardÄ±? Alexander Petrov’un ve Ruslan BoÅŸhirov’un açÄ±klamalarÄ±na göre, ÅŸehrin 123 metre uzunluktaki kulesini, saatini ve dünyanÄ±n en eskilerinden birisi olan katedralini görmeye gitmiÅŸler, ama kiliselerde bulunan eski dönemlere ait taÅŸlarÄ± toplayan kiÅŸilere hiç de benzemiyorlar. Verdikleri cevap Vikipedia’dan alÄ±nmÄ±ÅŸ gibi gÄ±cÄ±rdÄ±yor ve Salisbury ÅŸehrinde çok kÄ±sa bir süre kalmalarÄ±nÄ±n nedeni de RuslarÄ±n vereceÄŸi bir cevaba da uygun deÄŸil: Çok kar vardÄ±.

AklÄ± baÅŸÄ±nda bir ÅŸekilde Salisbury’deki saldÄ±rÄ±larÄ± reddederek Vladimir Putin, dehÅŸetli durumu hafifletiyor ve (Ä°ngiliz halkÄ±nÄ±n) kafasÄ±nda kuÅŸku yaratÄ±yor. YalanÄ±n kendisi ne kadar büyükse o kadar iyi: (Ruslar) bu kadar açÄ±k ve ortadaki bir olayÄ± gerçekten uydurabilirler mi sorusunu insanlara sorduruyor. TakÄ±ntÄ±lÄ± olan insanlarÄ±n aya yapÄ±lan iniÅŸte gölgeli bir kareyi ÅŸüpheyle incelemesi gibi, saf ve kötü niyetli olanlar Skripal vakasÄ±nÄ±n (Rusya’yÄ±) zor duruma düÅŸürmek için yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir vaka olduÄŸunu Ä±srar edecek.

Gerçek sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan çok daha basit: Sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal madde Britanya topraklarÄ±nda kullanÄ±ldÄ± ama istedikleri asÄ±l hedefi öldüremediler ama olaya sadece seyirci olan birisini öldürdükleri kesin. Moskova’nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama çok saçma geliyor çünkü Rusya SayÄ±n Putin ne isterse onu yapmaya alÄ±ÅŸkÄ±n ve çok iyi düÅŸünülmemiÅŸ hikayeler uydurarak olaylarÄ± örtmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Åžu anda Ä°ngiltere’ye de gülüyor.

Ä°ngiltere meydan okumadÄ±. Hükümet, Ä°ngiltere’deki Rus parasÄ±nÄ±n üstüne gitmedi ve Avrupa BirliÄŸi’ni (AB) bahane olarak kullanÄ±yor. AB de bu konuda yavaÅŸ hareket ediyor çünkü (AB’nin) bazÄ± güçlü üyeleri Rus enerjisine muhtaç. Bu arda BatÄ±, propaganda savaÅŸÄ±nda yenilgiye uÄŸruyor. Rusya bizim seçimleri oylarla oynayarak baltalamÄ±yor, aksine sistemimize gürültü ve saçmalÄ±k yaÄŸdÄ±rÄ±yor, bu da kötü olmaya baÅŸlÄ±yor. Ä°ngiltere -anlaÅŸÄ±lÄ±r nedenlerden dolayÄ±- bu saçmalÄ±klarÄ±n seviyesine düÅŸmüyor ama siyasetçilerin de anlamasÄ± gereken ÅŸey karÅŸÄ±lÄ±k vermemek ve bürokratik broÅŸürlere yönelik baÄŸlÄ±lÄ±k bizi hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸratÄ±yor.

Ä°ngiltere’nin SayÄ±n Putin’e karÅŸÄ±lÄ±k vermesi tam 7 ay sürdü ve medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla çok az bilgi paylaÅŸÄ±ldÄ±. Åžu ana kadar (Öldürülmeye çalÄ±ÅŸan Rus kökenli Ä°ngiliz ajanÄ±n kÄ±zÄ±) Yulia Skripal sadece bir tane röportaj verdi. Propaganda savaÅŸÄ±nda Ruslara karÅŸÄ±lÄ±k vermenin vakti geldi ve geçiyor, ve hiçbir ÅŸey olmayacaksa bile (RuslarÄ±n) bu suçu ciddiye almalarÄ± gerektiÄŸini göstermeliyiz.

(Çeviren: ÇaÄŸdaÅŸ Canbolat)

CEZAYÄ°R SAVAÅžI: MUHASEBESÄ°NÄ° YAPABÄ°LMEK Ä°ÇÄ°N MACRON’UN GEÇMÄ°ÅžÄ° YETERÄ°NCE TEMÄ°Z

Françoise FRESSOZ

Le Monde

Kim Maurice Audin davasÄ±nÄ± hatÄ±rlÄ±yor? 11 Haziran 1957’de, Cezayir’in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± için mücadele ederken 25 yaÅŸÄ±nda faili meçhul olarak kaybolan komünist matematikçiyi kim hatÄ±rlÄ±yor ki? AslÄ±nda ailesi, ordu, Komünist Parti, tarihçiler, sol militanlar ve kÄ±sa bir süre önce bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenleyerek “Devlet düzeyinde güçlü bir söz söylenmeli” diyen Matematikçi ve Macroncu Milletvekili Cedric Villani’nin dÄ±ÅŸÄ±nda çok az bir kesim hatÄ±rlÄ±yor bu davayÄ±.

Maurice Audin davasÄ± Vel’ d’Hiv’in toplu tutuklamasÄ± gibi, yani 9 bin FransÄ±z memurun 16 ve 17 Temmuz 1942’de Nazi katliam kamplarÄ±na göndermeden önce Paris Vélodrame d’Hiver (adlÄ±) spor salonuna topladÄ±ÄŸÄ± 13 bin 152 Yahudi’nin katledilmesi gibi büyük bir sembolik anlamÄ± yok. Buna raÄŸmen Emmanuel Macron’un, FransÄ±z Cumhuriyeti adÄ±na Maurice Audin’in iÅŸkence gördükten sonra öldüÄŸünü belirtmesi, devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n bu ölümün 1956’da Cezayir’de sükunetin yeniden getirebilmesi gerekçesiyle hükümete tüm yetkileri veren özel oylamadan sonra “Yasal olarak oluÅŸturulan sistemin” bir sonucu olduÄŸunu kabul etmesi, Cezayir savaÅŸÄ±nda tüm kaybolanlara dair arÅŸivleri açma niyeti ve olaylarÄ± yaÅŸayanlarÄ± tanÄ±klÄ±k etmeye çaÄŸÄ±rmasÄ± aslÄ±nda kamuoyunu etkilemek için.

TÄ±pkÄ± Jacques Chirac’Ä±n 1995’de, Fransa’nÄ±n 2. Dünya SavaÅŸÄ±’nda Yahudilerin kamplara toplanmasÄ± ve katledilmesindeki sorumluluÄŸunu ilk defa kabul eden konuÅŸmasÄ± gibi. Ä°kinci dünya savaÅŸÄ±nÄ±n aktörlerinden olmayan Jacques Chirac olaylardan tam 53 yÄ±l sonra, Vichy’nin faaliyetlerinden FransÄ±z Cumhuriyetinin sorumlu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünen General (Charles) De Gaule, ardÄ±ndan François Mitterand tarafÄ±ndan beslenen bu (Fransa’nÄ±n hiçbir sorumluluÄŸunun olmadÄ±ÄŸÄ±) uydurmasÄ±na son vermek için ülkenin yeterince olgunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyordu.

Emmanuel Macron, Cezayir SavaÅŸÄ± konusunda aynÄ± hesabÄ± yapÄ±yor. Maurice Audin’in ölümünden bu yana 61 yÄ±l geçmiÅŸ, kendisi de savaÅŸÄ±n bitmesinden tam 15 yÄ±l sonra doÄŸdu. Devlet BaÅŸkanÄ±, IV. Cumhuriyeti’nin son yÄ±llarÄ± ve V. Cumhuriyet’in doÄŸmasÄ±na neden olan olaylardan sorumlu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyordur. Ve üstelik bu yÄ±llarÄ±n muhasebesini yapabilmek için geçmiÅŸi yeterince temiz. FransÄ±z ordusunun, dolayÄ±sÄ±yla devletin iÅŸkence sahnelerinin aÄŸÄ±r yükünün eski sömürgelerden gelen halklarÄ±n öfkesini beslediÄŸini ve entegre olmalarÄ±na engel olduÄŸunu düÅŸünüyor.

Daha CumhurbaÅŸkanÄ± seçilmeden önce Emmanuel Macron, Cezayir ÅŸehrinde FransÄ±z sömürgeciliÄŸini “insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± bir suç” olarak nitelendirerek geçmiÅŸin muhasebesini yapma konusunda çok ileri gitmiÅŸti. Bugün ise, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ±n ve saÄŸÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n öngörülebilir öfkelenmesi dÄ±ÅŸÄ±nda, tarihin titiz yeniden okunmasÄ±nÄ±n bir yatÄ±ÅŸtÄ±rma getirebileceÄŸi üzerine hesap yapÄ±yor.

(Çeviren: Deniz Uztopal)

ORMAN YASALARI: GÜÇLÜ OLAN HAKLIDIR!

Jochen MITSCHKA

Telepolis

ABD, daha önce de eÄŸer ABD vatandaÅŸÄ± biri Ä°nsan Ceza Mahkemesinde yargÄ±lanÄ±rsa uluslararasÄ± mahkemeyi tanÄ±mayacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Ancak aradan zaman geçti, ülke bu tür kararlara karÅŸÄ± dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu bir kez daha duyurdu ama politik karÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n yok edilmesinde iÅŸe yaradÄ±ÄŸÄ± için mahkemeyi prensip olarak reddetmekten vazgeçti. Åžimdi ABD Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± (John) Bolton’un açÄ±klamasÄ±yla devletler hukukunun son görüntüsü de yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ oldu. ArtÄ±k orman yasalarÄ±, ta eskilerde olduÄŸu gibi güçlülerin yasalarÄ±, geçerli. AydÄ±nlanma, hümanizm, BirleÅŸmiÅŸ Milletler ve devletler hukukunun göstermelik olduÄŸu bir kez daha ifÅŸa edildi.

DoÄŸaya göre güçlünün güçsüze, güzelin çirkine, çalÄ±ÅŸkanÄ±n tembele, soylunun tebaaya karÅŸÄ± gücünü göstermesi, ÅŸiddet uygulayarak egemenlik saÄŸlamasÄ± normal. Hayvanlar aleminde olduÄŸu gibi devletler aleminde de bu böyle. Güçlü ve ‘iyi’ devletler, güçsüz ve ‘kötü’ devletleri iÅŸgal edebilir, halkÄ± köle haline getirebilirler. ÖrneÄŸin Hükümdar Serhas için onu sÄ±nÄ±rlandÄ±ran hiçbir yasa yoktu. Ormana göre davrandÄ±, yasaya göre deÄŸil.

Åžimdi de öyle: Bir Alman politikacÄ± -yapacak güce sahip olduklarÄ±ndan- Suriye’yi bombalayabileceklerinden söz ediyor. Gerekçe hiç kimsenin inanmadÄ±ÄŸÄ±, Esad’Ä±n kimyasal silah kullanacaÄŸÄ± saçmalÄ±ÄŸÄ±! KullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± varsaysak bile bir ülkenin bombardÄ±manÄ± devletler hukukuna aykÄ±rÄ± ve Alman AnayasasÄ± da saldÄ±rÄ± savaÅŸÄ±na izin vermiyor.

ABD’nin BM Güvenlik Konseyi tarafÄ±ndan imzalanan sözleÅŸmeleri tek taraflÄ± sonlandÄ±rmasÄ± gibi Almanya da güçlülerin tarafÄ±nda olduÄŸu için bir ülkeye saldÄ±rÄ± savaÅŸÄ± baÅŸlatabileceÄŸini iddia ediyor ve duyuruyor.

CIA’nÄ±n Nikaragua hükümetini devirmeye karar verdiÄŸi Ronald Regan’Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dönemine, ’80’li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±na bakalÄ±m: Bu karar sadece devletler hukukuna aykÄ±rÄ± olmakla kalmÄ±yor, herhangi bir darbenin ancak kongrenin izniyle yapÄ±labileceÄŸini belirleyen ülke içi yasalara da ters düÅŸüyordu. Ancak CIA ve Reagan, bunlarÄ± dikkate almadan Nikaragua’nÄ±n limanlarÄ±na mayÄ±n döÅŸeyerek sivil gemi seferlerini bile tehlikeye attÄ±lar. Kongre durumdan haberdar olduÄŸunda yükselen sesler devletler hukukuna aykÄ±rÄ± saldÄ±rÄ±ya deÄŸil, bunun kongreden izin alÄ±nmadan yapÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ±ydÄ±. ProgramÄ± tümden ahlaksÄ±z bulan sesler de, az da olsa, vardÄ± tabii ki...

Bunun üzerine kongrede hükümetin aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ kontra isyancÄ±larÄ± desteklememesi ile ilgili karar alÄ±ndÄ±. Reagan ve CIA bunu da dikkate almadÄ±. Nikaragua’daki sol hükümete karÅŸÄ± savaÅŸan isyancÄ±lar, ABD’ye tonlarca uyuÅŸturucu sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda verilen parayla ayakta tutuldular. AÅŸÄ±rÄ± saÄŸ isyancÄ±larÄ±n nasÄ±l finanse edildiÄŸini gizlemek için ABD hükümeti Ä°ran’a silah satmaya baÅŸladÄ±. Ä°ran, ABD’nin baÅŸ düÅŸmanlarÄ±ndan olmasÄ±na raÄŸmen o sÄ±rada Irak’a savaÅŸ açmÄ±ÅŸ durumdaydÄ± ve ABD bu savaÅŸÄ±n silah yetersizliÄŸi nedeniyle sona ermesine izin veremezdi. Silahlardan elde edilen para Nikaragua’daki kontra isyancÄ±larÄ±n silah ihtiyaçlarÄ± için harcandÄ±.

Bu da ortaya çÄ±ktÄ±. KÄ±sa süre önce ölen AraÅŸtÄ±rmacÄ± Gazeteci Robert Parry’nin Ä°ran-Nikaragua SkandalÄ± üzerine ABD’nin marifetlerini ortaya koyan haberleri kamuoyunda büyük tepki yarattÄ±. Ölmeden önce, Suriye konusunda da neler olup bittiÄŸini ortaya koyan yazÄ±larÄ± da yayÄ±mlandÄ± ama ne yazÄ±k ki pek ilgi çekmedi.

Dönelim Ä°ran-Nikaragua SkandalÄ±’na: BasÄ±nda çÄ±kan haberler sonrasÄ± soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Reagan Hükümetinin çok sayÄ±da görevlisi yargÄ±landÄ±, bazÄ±larÄ± cezaya çarptÄ±rÄ±ldÄ±. Reagan’Ä±n yardÄ±mcÄ±sÄ± olan Bush, onun mirasçÄ±sÄ± olarak ABD’nin 51. baÅŸkanÄ± seçildi. Bu miras ÅŸaibeli bir miras olduÄŸundan Bush, baÅŸkanlÄ±k hakkÄ±nÄ± kullanarak kendini, diÄŸer suçlularÄ± ve tabii ki Reagan’Ä± baÄŸÄ±ÅŸladÄ±, soruÅŸturmalar sona erdirildi.

Ancak ABD, UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±nda yargÄ±landÄ± ve Nikaragua’ya yüksek bir tazminat ödemeye mahkum edildi. ABD hükümeti cezayÄ± kabul etmedi, bu türden hükümlere karÅŸÄ± dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu savundu. Reagan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki ABD yönetimi mahkeme kararÄ±nÄ± tanÄ±mamasÄ±na gerekçe olarak duruÅŸmanÄ±n gidiÅŸatÄ±nda yanlÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nda bulundu. Yoksa prensip olarak mahkemeye karÅŸÄ± deÄŸildiler, en azÄ±ndan mahkeme ABD’nin düÅŸmanlarÄ±nÄ± mahkum ettiÄŸi sürece... Åžimdilerde ise mahkemenin ABD vatandaÅŸÄ± biriyle ilgili aldÄ±ÄŸÄ± hiçbir kararÄ±nÄ± kabul etmeyeceÄŸi açÄ±klandÄ±.

Ama UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi yargÄ±çlarÄ± tüm tehdit ve açÄ±klamalara raÄŸmen ABD’nin Afganistan’daki marifetlerini ortaya koyan bir davanÄ±n açÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak soruÅŸturmaya izin verdiler. Ceza verileceÄŸi açÄ±k olduÄŸundan ABD baÅŸkanÄ±nÄ±n son güvenlik danÄ±ÅŸmanÄ± mahkemeyi gayrimeÅŸru ve oldukça tehlikeli ilan etti, dava açÄ±lmasÄ± halinde yaptÄ±rÄ±mlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

BaÅŸ ÅŸikayetçi Fatou Bensouda, geçen kasÄ±m ayÄ±nda Afganistan’daki savaÅŸ suçlarÄ±yla ilgili bir soruÅŸturma yapmÄ±ÅŸ ve yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda ABD ordusu ve dÄ±ÅŸ haber alma teÅŸkilatÄ± CIA üyelerinin 2003-2004 yÄ±llarÄ±nda çok sayÄ±da tutukluya iÅŸkence yaptÄ±ÄŸÄ± ya da vahÅŸi müdahalede bulunduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Antik ya da Orta ÇaÄŸ’a hoÅŸ geldiniz! Devletler hukuku ve insan haklarÄ±yla ilgili tüm duyduklarÄ±nÄ±zÄ± unutun. ABD’nin yaptÄ±klarÄ±na ve Suriye ile ilgili olarak Almanya’nÄ±n politik arenada ve medyada ilan ettiklerine boyun eÄŸmekle yetinin. Güçlülere her istediklerini yapma hakkÄ± veren yasalardan baÅŸka yasa geçerli deÄŸil!

(Çeviren: Semra Çelik)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 20:12

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