â€˜Sokak kedilerini besledikleri iÃ§in darbedildiâ€™ iddiasÄ±

Kemer'de yaÅŸayan Alaeddin Ã‡etinel ile YeÅŸim Ã‡etinel, sokak kedilerini besledikleri iÃ§in darbedildiklerini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ler.

Antalya'nÄ±n Kemer ilçesinde, emekli Alaeddin Çetinel (63) ile eÅŸi YeÅŸim Çetinel (50), kedi besledikleri gerekçesiyle baba- oÄŸul tarafÄ±ndan darbeildiklerini öne sürerek, polise baÅŸvurdu. Çift, baba ile oÄŸlundan ÅŸikayetçi oldu.

Alaeddin Çetinel, eÅŸi YeÅŸim ile huzurlu hayat sürmek için Kemer'e yerleÅŸti. Çetinel, evlerinin bahçesinde, kedi besledikleri gerekçesiyle ilçede emlakçÄ±lÄ±k yapan M.Y. tarafÄ±ndan 1 hafta önce tehdit edildiklerini iddia etti. Çetinel, M.Y.'nin, kendilerine kedileri beslemelerinin iyi olmayacaÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸini öne sürdü. EÅŸiyle yürüyüÅŸ yaparken, M.Y.'nin yanlarÄ±na geldiÄŸini belirten Çetinel, küfredip, kendilerine saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü. 'Kediyi sevmek suç mu?' dedikleri M.Y.'nin kendisine yumruk attÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Alaeddin Çetinel, araya giren eÅŸine de yumruk attÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu sÄ±rada saldÄ±rganÄ±n oÄŸlu olduÄŸunu öÄŸrendiÄŸi kiÅŸinin de kendilerine vurmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. EÅŸine ve kendisine defalarca yumruk atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, eÅŸinin saçlarÄ±nÄ±n yolunduÄŸunu öne süren Çetinel, kendilerine saldÄ±rÄ± anÄ±nda kimsenin yardÄ±m etmediÄŸini dile getirdi.

Olay sonrasÄ± yüzlerinde morluk, vücutlarÄ±nda ise travmalar meydana geldiÄŸini kaydeden Alaeddin Çetinel, Kemer Devlet Hastanesi'nde tedavi olduktan sonra M.Y. ve oÄŸlu hakkÄ±nda polise gidip, ÅŸikayetçi olduklarÄ±nÄ± belirtti. Çetinel, baba- oÄŸulun ceza almasÄ± için hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini aktardÄ±. (Antalya/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 19:40

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