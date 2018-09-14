FotoÄŸraf: DHA
Helikopter kazasÄ±yla ilgili pilot Ã–zgÃ¼r, ÅŸÃ¼pheli sÄ±fatÄ±yla ifade verdi
BostancÄ± sahilinde meydana gelen helikopter kazasÄ±na iliÅŸkin pilot Ä°smet Ã–zgÃ¼r'Ã¼n 'ÅŸÃ¼pheli' sÄ±fatÄ±yla ifadesi alÄ±ndÄ±.
Ä°ÅŸ insanÄ± Halil Ä°brahim Ünver'in yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi helikopter kazasÄ±nda yaralanan pilot Ä°smet Özgür'ün "taksirle ölüme neden olma" gerekçesiyle "ÅŸüpheli" sÄ±fatÄ±yla ifadesi alÄ±ndÄ±.
Ä°stanbul'da Ä°ÅŸ insanÄ± Halil Ä°brahim Ünver'in yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi helikopter kazasÄ±yla ilgili yeni bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±.
Yaralanan pilot Ä°smet Özgür'ün "taksirle ölüme neden olma" gerekçesiyle "ÅŸüpheli" sÄ±fatÄ±yla ifadesi alÄ±ndÄ±
6 Eylül'de Ä°stanbul 'da BostancÄ± sahili açÄ±klarÄ±na helikopter düÅŸtü. Kazada yaralanan Otokar Yönetim Kurulu BaÅŸkan Vekili Ünver hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, BostancÄ± sahilindeki helikopter kazasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 19:22
Ä°stanbulâ€™da helikopter denize dÃ¼ÅŸtÃ¼: 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, pilot yaralÄ±