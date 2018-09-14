Tutuklu Eren Erdem'e kitaplarÄ± verilmiyor

FotoÄŸraf: DHA

Tutuklu Eren Erdem'e kitaplarÄ± verilmiyor

    • 14 EylÃ¼l 2018 19:15

    CHP'nin tutuklu PM Ã¼yesi, eski Ä°stanbul Milletvekili Eren Erdemâ€™in kitaplarÄ±nÄ±n inceleme gerekÃ§esiyle teslim edilmediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

    Silivri Cezaevinde keyfi uygulamalar sürerken, tutuklu CHP PM üyesi, eski Ä°stanbul Milletvekili Eren Erdem’in kitaplarÄ±nÄ±n verilmediÄŸi öÄŸrenildi.

    Eren Erdem’in kitaplarÄ±nÄ±n verilmemesine gerekçe olarak kitaplarÄ±n incelenmesi gösterilirken. Daha önce de Erdem’in babasÄ± Hasan Erdem’in aile görüÅŸüne alÄ±nmasÄ± sÄ±rasÄ±nda zorluk çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildiÄŸi.

    Konuyla ilgili BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ kiÅŸisel sosyal medya hesabÄ±nda paylaÅŸÄ±mda bulundu. (HABER MERKEZÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 19:17
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