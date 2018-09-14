Tutuklu Eren Erdem'e kitaplarÄ± verilmiyor

CHP'nin tutuklu PM Ã¼yesi, eski Ä°stanbul Milletvekili Eren Erdemâ€™in kitaplarÄ±nÄ±n inceleme gerekÃ§esiyle teslim edilmediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Silivri Cezaevinde keyfi uygulamalar sürerken, tutuklu CHP PM üyesi, eski Ä°stanbul Milletvekili Eren Erdem’in kitaplarÄ±nÄ±n verilmediÄŸi öÄŸrenildi.

Eren Erdem’in kitaplarÄ±nÄ±n verilmemesine gerekçe olarak kitaplarÄ±n incelenmesi gösterilirken. Daha önce de Erdem’in babasÄ± Hasan Erdem’in aile görüÅŸüne alÄ±nmasÄ± sÄ±rasÄ±nda zorluk çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildiÄŸi.

Konuyla ilgili BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ kiÅŸisel sosyal medya hesabÄ±nda paylaÅŸÄ±mda bulundu. (HABER MERKEZÄ°)

1- CHP PM Üyesi Eren Erdem'in babasÄ± Hasan Erdem, Silivri'deki aile görüÅŸüne tamamen keyfi bir uygulama yüzünden 40 dk. geç alÄ±ndÄ±. Erdem'in perÅŸembe günü savunmasÄ±nda kullanacaÄŸÄ± kitaplar da 'Ä°nceleniyor' gerekçesiyle kendisine verilmiyor. Bu tutum; savunma hakkÄ±nÄ±n gaspÄ±dÄ±r! — BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ (@barisyarkadas) 14 Eylül 2018

2- Adalet BakanÄ± Sn. @abdulhamitgul cezaevinde yaÅŸanan bu keyfi uygulama ve uygulamalara derhal son verdirtmelidir. Savunma kutsal bir haktÄ±r. @erenerdemnet 'in savunma hakkÄ±nÄ±n önündeki engeller de ivedilikle kaldÄ±rÄ±lmalÄ± ve adil bir yargÄ±lanma ortamÄ± saÄŸlanmalÄ±dÄ±r. — BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ (@barisyarkadas) 14 Eylül 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 19:17

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