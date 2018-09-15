â€˜Gazeteler cezayla susturulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yorâ€™

Evrensel'e Ã¼st Ã¼ste verilen para cezalarÄ±nÄ± gazeteciler yorumladÄ±.

Özgür Eren YILMAZ

Ä°stanbul

Evrensel’e üst üste verilen para cezalarÄ±na basÄ±n meslek örgütleri tepki gösterdi. Bir köÅŸe yazÄ±sÄ±ndaki ifadeler nedeniyle “cumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret” suçundan toplam 14 bin lira ceza verildi. Geçen Hafta da 10 bin lira para para cezasÄ± verilmiÅŸti. BasÄ±n meslek örgütleri, verilen cezalarÄ± “Muhalif gazeteler para cezalarÄ± ile susturulmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Zaten ekonomik kriz nedeniyle tüm medya ciddi ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸarken, bir de muhalif gazetelere verilen para cezalarÄ± yayÄ±n hayatÄ±nÄ± tehlikeye atÄ±yor” ÅŸeklinde deÄŸerlendirdi.

Ä°stanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde Evrensel yöneticilerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada Eski Sorumlu YazÄ± Ä°ÅŸleri Müdürü Vural NasuhbeyoÄŸlu ile Ä°mtiyaz Sahibi Arif KoÅŸar’Ä±n Ahmet YaÅŸaroÄŸlu’nun yazdÄ±ÄŸÄ± köÅŸe yazÄ±sÄ± nedeniyle, “cumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret” suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±klarÄ± davada Devrim AvcÄ± ile Mustafa SöÄŸütlü hazÄ±r bulundu. Avukat AvcÄ±, müvekkillerinin atÄ±lÄ± suçu iÅŸlediklerine dair unsurlarÄ±n oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek konuya iliÅŸkin Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi (AÄ°HM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarÄ±nÄ± mahkemeye sundu. Avukat SöÄŸütlü de ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda her iki müvekkilinin de beraatini talep etti. KararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, NasuhbeyoÄŸlu ve KoÅŸar’a “cumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret” suçundan ayrÄ± ayrÄ± 1 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ± verdi. NasuhbeyoÄŸlu ve KoÅŸar’Ä±n yargÄ±lama sürecindeki davranÄ±ÅŸlarÄ± nedeniyle cezada indirime giden mahkeme, 11 ay 20 güne düÅŸürdüÄŸü hapis cezasÄ±nÄ±, 7 biner lira para cezasÄ±na dönüÅŸtürdü. Dava istinaf mahkemesine taÅŸÄ±nacak. Geçen hafta da gazetemizin Genel YayÄ±n Yönetmeni Fatih Polat’a 10 bin TL para cezasÄ± verilmiÅŸti.

‘BASIN ÖZGÜRLÜÄžÜNE DARBE VURACAK’

Türkiye Gazeteciler SendikasÄ± (TGS) Genel BaÅŸkanÄ± Gökhan DurmuÅŸ: CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret’ suçlamasÄ±yla yargÄ±lanan Evrensel’den Arif KoÅŸar ve Vural NasuhbeyoÄŸlu 7’ÅŸer bin liralÄ±k para cezasÄ±na mahkum edildi. Türkiye’de medya üzerindeki baskÄ±lar ara vermeden devam ediyor. Adli açÄ±lÄ±ÅŸÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan gazeteciler adliyelerin yolunu tutmaya baÅŸladÄ±. Sadece bu hafta 5 davada gazeteciler hakim önüne çÄ±ktÄ±lar. Evrensel gazetesine geçtiÄŸimiz hafta ve bu hafta yapÄ±lan duruÅŸmalarda 24 bin TL para cezasÄ± verildi. Muhalif gazeteler para cezalarÄ± ile susturulmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Zaten ekonomik kriz nedeniyle tüm medya ciddi ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸarken, birde muhalif gazetelere verilen para cezalarÄ± yayÄ±n hayatÄ±nÄ± tehlikeye atÄ±yor. Evrensel gazetesi 23 yÄ±llÄ±k yayÄ±n hayatÄ± boyunca bir çok ceza, kapatma ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmÄ±ÅŸ ama iÅŸçilerin ve ezilenlerin sesi olmayÄ± sürdürmüÅŸtür. Bu cezalarda Evrensel’in yayÄ±n hayatÄ±nÄ± engellemeyecektir ancak basÄ±n özgürlüÄŸüne darbe vuracaktÄ±r. Türkiye’de artÄ±k gazeteciliÄŸin suç kabul edilmemesi gerekmektedir.

‘PARA CEZALARI DA YILDIRAMAYACAK’

DÄ°SK BasÄ±n Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Faruk Eren: Ä°ktidar medyayÄ± sadece ceza davalarÄ± ile susturmaya çalÄ±ÅŸmÄ±yor yeni taktiÄŸi aÄŸÄ±r para cezalarÄ± vermek. Bunu Evrensel’e BirGün’e Cumhuriyet’e Yeni YaÅŸam’a veya internet sitelerinde yazan gazetecilere iktidar yetkilileri aÄŸÄ±r tazminatlar isteyerek susturmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bu saydÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yayÄ±n organlarÄ± zaten güçlükle ayakta duran yayÄ±n organlarÄ±. Bu kadar aÄŸÄ±r cezalarÄ± kaldÄ±rabilecek güçte deÄŸiller. Bir ÅŸekilde bu sorun da aÅŸÄ±lacaktÄ±r. NasÄ±l gazeteciler hapis cezalarÄ±ndan yÄ±lmayÄ±p haber yapmayÄ±, korkmayÄ±p kamuoyuna gerçekleri yansÄ±tmayÄ± sürdürdülerse bu para cezalarÄ± da yÄ±ldÄ±ramayacak. Gazetecilik yine yapÄ±lmaya devam edecek.

‘Ä°KTÄ°DAR DÜZENLÄ° ARALIKLARLA CEZA YAÄžDIRIYOR’

TGC Genel BaÅŸkanÄ± Turgay Olcayto: Adeta halkÄ±n haber alma hakkÄ± engellenmek isteniyor. Ekonomik kriz dolayÄ±sÄ±yla dolarda meydana gelen artÄ±ÅŸ, Türkiye’de ithale baÄŸlÄ± kaÄŸÄ±t sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± hat safhaya getirdi. Meslek örgütleri olarak bizler bu soruna çözüm getirmeye uÄŸraÅŸÄ±rken, bu kez de bir baÅŸka durumla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Muhalif gazetelere iktidar düzenli aralÄ±klarla ceza yaÄŸdÄ±rÄ±yor. Zaten bu gazetelerin sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± kendilerine yetiyor. Üstüne üstlük bu baskÄ±lar karÅŸÄ±sÄ±nda gazete çÄ±karmakta zorlanÄ±yor. ÇalÄ±ÅŸanlar da gerçekten bunalÄ±yor. Ä°ktidara artÄ±k zaten Özal’Ä±n deyimiyle iki buçuk kalan gazeteye bu tür baskÄ±lardan vazgeçmesini öneriyoruz. Türkiye’de muhalif gazete kalmamasÄ± Türkiye’nin bir baÅŸka ayÄ±bÄ± olacak. Ä°stiyoruz ki Türkiye’de cezaevindeki gazetecilerimiz dahil, gazetecilere gerçekten kamu hizmeti yapan insanlar olarak bakÄ±lmasÄ±. Umuyorum bu yolda olumlu bir adÄ±m atÄ±lÄ±r. Aksi halde Türkiye’de demokrasiden kimsenin söz etmeye hakkÄ± olmaz. Åžunu hep söylüyorum. Biz hep basÄ±n özgürlüÄŸü diyoruz, gazeteci, yazar, meslek örgütleri uÄŸraÅŸÄ±yor. “Acaba halkÄ±mÄ±zÄ±n büyük kÄ±smÄ±nÄ±n çok mu umurunda?” diye düÅŸünmeden de edemiyorum. Gerçekten gazeteciler birbiriyle dayanÄ±ÅŸamÄ±yor, dÄ±ÅŸarÄ±dan kamuoyunun desteÄŸini de hiç alamÄ±yor. Böyle bir sÄ±kÄ±ntÄ± ortada var. Bunun için ne yapÄ±labilir? AyrÄ± bir konseptte düÅŸünmemiz lazÄ±m. Kamuoyuna nasÄ±l bir çaÄŸrÄ± yapabiliriz, sendikalarla da görüÅŸüp böyle bir yola da gidilebilir.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 19:11

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