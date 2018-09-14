Vladimir Putin: Ä°dlibâ€™deki eylemler endiÅŸe verici

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Ä°dlib'de eylemlerden endiÅŸe duyduÄŸunu sÃ¶yledi.

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Suriye'de cihatçÄ±larÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu muhalif silahlÄ± gruplarÄ±n elinde kalan son büyük ÅŸehir olan Ä°dlib'deki durumu ele almak için Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir araya geldi.

Kremlin'den yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Putin, toplantÄ± sÄ±rasÄ±nda ‘terörist gruplarÄ±n’ Ä°dlib'de toplanmasÄ±ndan ve buradaki eylemlerden endiÅŸe duyduÄŸunu söyledi.

ERDOÄžAN'LA BÄ°R ARAYA GELECEK

Öte yandan, Rus DÄ±ÅŸiÅŸleri Sergey BakanÄ± Lavrov Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de düzenlenen bir oturumda, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ve CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n 17 Eylül'de gerçekleÅŸtireceÄŸi görüÅŸmeye iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'le CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, pazartesi günü bir araya gelecek. Liderler, 7 Eylül'de Tahran'da, Ä°dlib bölgesindeki sorunun, siviller için riskler en aza indirgenecek biçimde için nasÄ±l çözülebileceÄŸini ele almÄ±ÅŸtÄ±. Åžu andaysa bu diyalog Rus ve Türk diplomatlar ve askeri yetkililer arasÄ±nda devam ettiriliyor. Gelecek pazartesiyse liderlerimiz bu durumu deÄŸerlendirecek." (DIÅž HABERLER)

ErdoÄŸan, Putin ile Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 19:06

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