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FotoÄŸraf: Ä°brahim MaÅŸe/DHA
Ä°brahim KalÄ±n: Ä°dlibâ€™de ortak kanaat siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m
14 EylÃ¼l 2018 18:57
Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸen 4'lÃ¼ Suriye toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan konuÅŸan KalÄ±n, 'Herkesin ortak kanaati Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n siyasi olmasÄ± gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde.' dedi.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n, Ä°stanbul’da gerçekleÅŸen 4’lü Suriye toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klamalarda bulunuyor.
KalÄ±n, “Herkesin ortak kanaati çözümün siyasi olmasÄ± gerektiÄŸi yönünde. Cenevre süreci ve Astana süreci desteklenecek. Ä°dlib’in bombalanmasÄ± kabul edilemez” dedi.
Ä°stanbul’da Dolmabahçe ÇalÄ±ÅŸma Ofisi’nde baÅŸlayan Suriye Zirvesine CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n’Ä±n yanÄ± sÄ±ra Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin’in danÄ±ÅŸmanÄ± Yuri Ushakov, Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel’in danÄ±ÅŸmanÄ± Hecker ve Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron’un danÄ±ÅŸmanÄ± Etienne katÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 19:25
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