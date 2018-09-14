VanlÄ± esnaf: BÃ¶lgedeki savaÅŸ bizi etkiliyor

Ãœlkede yaklaÅŸÄ±k iki yÄ±ldÄ±r temel gÄ±da maddelerinden yakÄ±ta, ulaÅŸÄ±m, teknoloji ve neredeyse her ÅŸeye yapÄ±lan zamlar halkÄ± canÄ±ndan bezdiriyor.

20 yÄ±ldÄ±r kentte manifaturacÄ±lÄ±k yapan Feysel AtlÄ± adlÄ± esnaf, hiçbir yÄ±l bu yÄ±lki kadar sÄ±kÄ±ntÄ±ya girmediklerini söyledi. AtlÄ±, “AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ürünleri dolar üzeri alÄ±yoruz. Düne kadar 10 TL’ye aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kumaÅŸÄ± ÅŸimdi 20 TL’ye alÄ±yoruz. Millet periÅŸan, alÄ±m yapamÄ±yor. Eskisi gibi satÄ±ÅŸlar da olmuyor. Bizler toptancÄ±lardan alÄ±ÅŸveriÅŸi durdurmuÅŸuz, fiyatlarÄ±n düzelmesini bekliyoruz. Biz de maÄŸduruz, alanlar da bu pahalÄ±lÄ±ktan dolayÄ± maÄŸdur” diye konuÅŸtu.

‘ÇOK MAÄžDURUZ’

Önceleri ürün fazlasÄ±nÄ± getirdiklerini ifade eden AtlÄ±, ÅŸimdilerde dükkanlarÄ±nda fazla ürün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± alÄ±m talebi kadar ürün ancak getirebildiklerini kaydetti. AtlÄ±, “YurttaÅŸlar borç almak istiyorlar, maalesef borca ürün veremiyoruz. Biz de dÄ±ÅŸarÄ±dan ürünleri, kumaÅŸlarÄ± getiriyoruz bize de borç vermiyorlar. Åžimdi hudut ticareti de durduruldu. Ä°nsanlar bu yönden de çok maÄŸdurlar. Ä°nsanlarÄ±n durumlarÄ± giderek kötüye gidiyor. ArtÄ±k periÅŸan bir duruma geldik” dedi.

‘EN KÖTÜ SÜREÇTEYÄ°Z’

Nakliyecilik yaparak geçimini saÄŸlayan yurttaÅŸlardan Nazmi YalçÄ±n da 30 yÄ±ldÄ±r kamyonetinde direksiyon sallayarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ancak en kötü sürecin bu yÄ±l olduÄŸunu belirtti. YaÅŸanan zamlarÄ±n sebebinin ülkenin baÅŸÄ±ndakiler olduÄŸunu kaydeden YalçÄ±n, “YanÄ± baÅŸÄ±mÄ±zda süren savaÅŸ burayÄ± etkiliyor. Mazotun litresi 6 TL olmuÅŸ. 5 yÄ±l önce bugün 150 TL idi yevmiyemiz. Bugün ise o günün ÅŸartlarÄ±na göre 50 TL’ye düÅŸtü. SalçanÄ±n dahi kilosu 10 TL olmuÅŸ. Ä°ÅŸçinin bir yevmiyesi 50 TL olmuÅŸ. NasÄ±l geçim yapacak” dedi.

‘FIRINLARIMIZI KAPATACAK DURUMDAYIZ’

Esnaf Musa Ülfer ise, “70 TL’ye aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir torba un ÅŸimdi 120 TL oldu. YaÄŸÄ± biz 50 TL’ye alÄ±yorduk ÅŸimdi 110-130 TL arasÄ±nda. Bizler de gün gün idare ediyoruz. Böyle devam ederse biz fÄ±rÄ±ncÄ±lar birkaç haftaya kalmaz dükkanlarÄ±mÄ±zÄ± kapatÄ±rÄ±z” diye konuÅŸtu. (Van/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 18:47

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