Veli-Der: EÄŸitimde kÄ±yamet koparÄ±yoruz

Ã–ÄŸrenci Veli DerneÄŸi (Veli-Der) Ã¼yeleri, gerici eÄŸitim politikalarÄ±na tepki gÃ¶stererek; 'Gelecek umudunu kaybetmiÅŸ nesiller yetiÅŸiyor' dediler.

Sultanahmet meydanÄ±nda biraraya gelen ÖÄŸrenci Veli DerneÄŸi (Veli-Der) üyeleri, Ä°stanbul Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü önüne yürüyüÅŸ gerçekleÅŸtirdi. Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü önünde gerçekleÅŸen açÄ±klamada, gerici eÄŸitim politikalarÄ±na tepki gösterildi. Karma eÄŸitimde yönetmelik deÄŸiÅŸtirmesinin, bilimsel ve pedagojik karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekildi.

‘EÄžITIMDE KIYAMETI KOPARIYORUZ’ PANKARTI AÇAN KITLE

"Özele deÄŸil devlet okullarÄ±na bütçe", "ÇocuÄŸuma geleceÄŸime dokunma", "YaÅŸasÄ±n laik bilimsel eÄŸitim", "TaÅŸÄ±malÄ± eÄŸitime son", "Okul öncesi EÄŸitim diyanet'in deÄŸil Milli EÄŸitim'in görevidir" dövizleri taÅŸÄ±dÄ±. SÄ±k sÄ±k "Karma eÄŸitim tartÄ±ÅŸÄ±lamaz", "Susma ses çÄ±kar çocuÄŸuna ses çÄ±kar", "KaranlÄ±ÄŸa teslim olmayacaÄŸÄ±z" sloganlarÄ± attÄ±.

YürüyüÅŸ sonunda kitle Ä°stanbul Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi. Veli-Der BaÅŸkanÄ± Ä°lknur Kaya'nÄ±n okuduÄŸu açÄ±klama da, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk’un geçen hafta Ä°stanbul’da düzenlenen 2023’e doÄŸru Türk EÄŸitim Sistemi 'Bulma KonferansÄ±'nda 'EÄŸitimde ‘bir ÅŸey yapmamÄ±z lazÄ±mÄ±n ötesinde kÄ±yameti koparmamÄ±z lazÄ±m' sözü anÄ±msatÄ±larak, "Ancak Bu toplantÄ±ya yÄ±llardÄ±r eÄŸitimde yaÅŸanan sorunlarÄ±n bizzat muhatabÄ± olan, bu sorunlarÄ± her an evlerinin içinde yaÅŸayan, seslerini duyurmak için her yolu deneyen, yani kÄ±yameti koparan velileri çaÄŸÄ±rmadÄ±" diyerek tepki gösterdi.

'GELECEK UMUDUNU KAYBETMÄ°Åž BÄ°R NESÄ°L YETÄ°ÅžÄ°YOR'

Ekonomik krizin faturasÄ±nÄ±n her geçen gün aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir dönemde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Kaya, "Servis ücretleri okul ihtiyaçlarÄ± belimizi bükerken, bir yandan da eÄŸitim sisteminin getirdiÄŸi sorunlarla uÄŸraÅŸmak çocuklarÄ±mÄ±za bilimsel, laik, nitelikli bir eÄŸitim aldÄ±rma mücadelesi yürütmek zorunda kalÄ±yoruz. 16 yÄ±lÄ±n sonunda geldiÄŸimiz noktada kindar ve dindar nesil yetiÅŸti mi emin deÄŸili. Ama Ülkelerinden gelecek umudunu kaybetmiÅŸ bir nesil yetiÅŸtiÄŸini bizzat yaÅŸayarak görüyoruz" diye konuÅŸtu.

'BU SONUÇLAR Ä°MAM HATÄ°PLEÅžTÄ°RME PROJESÄ°NÄ°N Ä°FLASIDIR'

Kaya, "2018 yerleÅŸtirme sonuçlarÄ±na göre; devlet üniversitelerinin lisans ve ön lisans bölümleri için ayrÄ±lan 663 bin 679 kontenjandan 80 bin 103’ü, boÅŸ kalÄ±rken. Üniversite sÄ±navÄ±na giren lise son sÄ±nÄ±f öÄŸrencilerinden 954 bin 353 adayÄ±n 450 bini üniversiteye yerleÅŸemedi.

Endüstri meslek liseleri mezunlarÄ±nda durum daha da vahim. SÄ±nava bu okul türünden giren 144 bin 818 adaydan, dört yÄ±llÄ±k bölümlere yerleÅŸebilenlerin sayÄ±sÄ± sadece 4 bin MEB 2017-2018 istatistiklerine göre Anadolu imam hatip lisesi sayÄ±sÄ± bir önceki öÄŸretim yÄ±lÄ±na göre 253, imam hatip ortaokulu sayÄ±sÄ± ise 557 arttÄ±. EÄŸitim sen raporlarÄ±na göre geçen yÄ±l devlet bir ana okul öÄŸrencisi için 1673 TL, ilköÄŸretim öÄŸrencisi için 4326 TL, genel öÄŸretim öÄŸrencisi için 6153 TL, mesleki ve teknik orta öÄŸretim için 7504 TL harcama yaparken imam hatip lisesi öÄŸrencisi için 12.707 TL’lik harcama yapmÄ±ÅŸ. LGS Ä°lk yerleÅŸtirme sonuçlarÄ±na göre bu yÄ±l imam hatipler için ayrÄ±lan kontenjanlarÄ±n yüzde 47.69’u boÅŸ kaldÄ±. Bu kadar ayrÄ±calÄ±k ve olanak saÄŸlanan imam hatip liselerinden 2018 yÄ±lÄ±nda YKS’ye baÅŸvuran 234 bin 657 öÄŸrenciden üniversitelerin dört yÄ±llÄ±k bölümlerine yerleÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 37 binde kaldÄ±. Bu sonuçlar Ä°mam hatipleÅŸtirme projesinin iflasÄ±dÄ±r" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

'BÄ°LÄ°MSEL, LAÄ°K, EÅžÄ°T VE NÄ°TELÄ°KLÄ° EÄžÄ°TÄ°M TALEPLERÄ°MÄ°ZE CEVAP VERÄ°LMELÄ°'

Kaya, okul güvenliÄŸinin velilerin en önemli sorunlarÄ±ndan biri olduÄŸuna dikkat çekti. Kaya "Çöken okul duvarlarÄ± güvenlik sorunu deÄŸil midir? Servislerde unutulan çocuklar güvenlik sorunu deÄŸil midir? Ders saatinde zorla cuma namazÄ±na gönderilip yolda kaza geçirip hayatÄ±nÄ± kaybeden çocuklar bakanlÄ±ÄŸÄ±n sorunu deÄŸil midir?" sorularÄ±nÄ± yöneltti. Kaya son olarak ÅŸunlarÄ± söyledi: "BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anlaÅŸÄ±lan sorunlarÄ±n kaynaÄŸÄ±nÄ±n karma eÄŸitim olduÄŸuna karar vermiÅŸ olmalÄ± ki; yönetmelik deÄŸiÅŸtirerek eÄŸitim sorunlarÄ±na çözüm bulacaÄŸÄ±nÄ± sanÄ±yor. Bu durumun hiçbir bilimsel ve pedagojik karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bütün dünya bilirken bu neyin hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Siyasi Ä°ktidar artÄ±k kendi ideolojik ihtiyaçlarÄ±na göre insan yetiÅŸtirme dayatmasÄ±ndan vazgeçmeli vatandaÅŸlarÄ±n ve ülkenin ihtiyaçlarÄ± doÄŸrultusunda bir an önce bilimsel, laik, eÅŸit ve nitelikli eÄŸitim taleplerine cevap vermelidir." (Ä°stanbul/EVRNESEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 18:17

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