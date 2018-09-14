SaÄŸlÄ±k Ã¶rgÃ¼tlerinden bÃ¶lge illerindeki ÅŸarbon endiÅŸesine iliÅŸkin uyarÄ±

SaÄŸlÄ±k meslek Ã¶rgÃ¼tleri DiyarbakÄ±râ€™da aÃ§Ä±klama yaparak bÃ¶lge illerindeki ÅŸarbon ÅŸÃ¼phesine dikkat Ã§ekti.

DiyarbakÄ±r’da saÄŸlÄ±k meslek örgütleri bölge illerindeki ÅŸarbon endiÅŸesine dair basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaparak, geçtiÄŸimiz günlerde Bitlis’te bir çocuÄŸun hayatÄ±nÄ± kaybetmesi üzerine durumun kendilerini endiÅŸelendirdiÄŸini belirterek bir an önce önlem alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸine dikkat çekti.

DiyarbakÄ±r’da Tabip OdasÄ±, Veteriner Hekimleri OdasÄ±, SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Hizmet Emekçileri SendikasÄ± (SES) ve DiÅŸ Hekimleri OdasÄ±, Tabip OdasÄ±nda ÅŸarbon endiÅŸesine dair ortak basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. BasÄ±n metnini DiyarbakÄ±r Tabip OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Mehmet Åžerif Demir okudu.

10 YAÅžINDAKÄ° ÇOCUK HAYATINI KAYBETTÄ°

Kurban BayramÄ±’ndan sonra her gün bir ÅŸehirde ÅŸarbon vakasÄ± haberleri aldÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Demir, “Dicle Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesinde Bitlis Güroymak’tan gelen 10 yaÅŸÄ±ndaki bir çocuk hastanÄ±n kan-gaita tetkikleri ile kanÄ±tlanmÄ±ÅŸ baÄŸÄ±rsak ÅŸarbonuna baÄŸlÄ± ölümü endiÅŸelerimizi artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. Yine ilimizde de görülmeye baÅŸlanan ancak bildirimi yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için yokmuÅŸ gibi görünen deri ÅŸarbonu vakalarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ ithal etlerin ilimizde de piyasaya sürüldüÄŸü duyumlarÄ± ile birlikte deÄŸerlendirdiÄŸimizde kaygÄ± ve endiÅŸelerimiz daha da artmaktadÄ±r” dedi.

‘DAHA FAZLA ÖLÜM OLMADAN ÖNLEM ALINMALI’

Ä°thal edilen hayvanlarÄ±nÄ±n denetiminde hastalÄ±ÄŸÄ± tanÄ±yan meslek gruplarÄ±nÄ±n denetimden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Demir, “Yetkilileri daha fazla ölüm yaÅŸanmadan ilgili meslek örgütleri ile iÅŸ birliÄŸi içinde ve bilimsel bilgiler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda önlem almaya davet ediyoruz” diye konuÅŸtu. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

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