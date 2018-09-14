MÃœSÄ°AD Ankara BaÅŸkanÄ±: TVâ€™de dÃ¶viz fiyatlarÄ± gÃ¶sterilmesin

MÃœSÄ°AD Ankara BaÅŸkanÄ± Ä°lhan Erdal: Televizyonlarda alt yazÄ± ile ve ekranlarda sabit olarak kurlarÄ±n gÃ¶sterilmesi uygulamasÄ±ndan vazgeÃ§ilmeli.Â

UluslararasÄ± Askeri Radar ve SÄ±nÄ±r GüvenliÄŸi Zirvesi, MÜSÄ°AD Ankara BaÅŸkanÄ± Ä°lhan Erdal, MÜSÄ°AD Ankara Savunma Sanayi ve HavacÄ±lÄ±k Sektör Kurulu BaÅŸkanÄ± Fatih AltunbaÅŸ ve diÄŸer yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bir basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla tanÄ±tÄ±ldÄ±.

Dünya gazetesinden Filiz CoÅŸkun’un aktardÄ±ÄŸÄ±na göre; toplantÄ±da Merkez BankasÄ±’nÄ±n önceki gün aldÄ±ÄŸÄ± faiz kararÄ±nÄ± ve dövizle kiralama, satÄ±ÅŸa getirilen yasaklamalarÄ± deÄŸerlendiren Ä°lhan Erdal, iÅŸ dünyasÄ± olarak TL’nin ön plana çÄ±kmasÄ±nÄ± istediklerini söyledi. Kurlar çok hareketli olduÄŸu için iÅŸi olanÄ±n da olmayanÄ±n da dövizle ilgili konuÅŸtuÄŸunu dile getiren Ä°lhan Erdal, “Bunun sürekli konuÅŸulmasÄ± iÅŸ dünyasÄ±nÄ± rahatsÄ±z ediyor. Bu konuyu doÄŸrudan dövizle iÅŸi olan konuÅŸsun” dedi. Bir çaÄŸrÄ± yapan Erdal, televizyonlarda alt yazÄ± ile ve ekranlarda sabit olarak kurlarÄ±n gösterilmesi uygulamasÄ±ndan vazgeçilmesini önerdi.

Merkez BankasÄ±’nÄ±n faizi 6.25 puan artÄ±rmasÄ±yla birlikte, bankanÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n gündemden düÅŸtüÄŸüne dikkat çeken Erdal, buna karÅŸÄ±lÄ±k faiz oranlarÄ±nÄ±n geldiÄŸi noktanÄ±n yatÄ±rÄ±m ortamÄ±nÄ± güçleÅŸtirdiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 15:47

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