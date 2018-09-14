'Laz Marks' olarak tanÄ±nan oyuncu Haldun AÃ§Ä±ksÃ¶zlÃ¼ ifade verdi

'Laz Marks' Haldun AÃ§Ä±ksÃ¶zlÃ¼, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle ifadeye Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.

Laz Marks olarak tanÄ±nan tiyatro oyuncusu ve yazar Haldun AçÄ±ksözlü, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle ifadeye çaÄŸrÄ±ldÄ±. Sosyal medya hesabÄ±nda “Terör örgütü propagandasÄ±” yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen AçÄ±ksözlü, KÄ±rklareli Adliyesi’nde ifade verdikten sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

AçÄ±ksözlü iddialara verdiÄŸi yanÄ±tta, “Bana göstermiÅŸ olduÄŸunuz facebook paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± ben yaptÄ±m. Bana aittir. Ben savaÅŸa, insanlarÄ±n ölmesine karÅŸÄ± olduÄŸum için bu paylaÅŸÄ±mlarÄ± yaptÄ±m. Yurtta ve dünyada barÄ±ÅŸÄ± savunduÄŸum için bu ÅŸekilde paylaÅŸÄ±mlarda bulundum. Hiçbir terör örgütüyle baÄŸlantÄ±m ve ilgim olmaz. Örgüt propagandasÄ± yapmak amacÄ±yla da böyle bir paylaÅŸÄ±m yapmadÄ±m. Kendim çocuk kitaplarÄ± yazÄ±yorum. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n barÄ±ÅŸ ve kardeÅŸlik içinde, doÄŸayla, hayvanlar ile büyümesini istiyorum. AnlattÄ±ÄŸÄ±m gibi terör örgütü propagandasÄ± yapma suçunu kabul etmiyorum” ifadelerini kullandÄ±.

Gazetemize açÄ±klamalarda bulunan AçÄ±ksözlü, “Meselenin ben olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ± düÅŸünüyorum. AsÄ±l amaçlarÄ± beni izleyen, okuyan, takip eden insanlarÄ± korkutmak” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 15:31

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