Ä°YÄ° Partili Ã‡Ä±ray, Ä°zmir Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti

Aytun Ã‡Ä±ray: Gazeteler basÄ±lamÄ±yor, iÅŸten Ã§Ä±karmalar arttÄ±. HÃ¼kÃ¼met acil olarak duruma el koymalÄ±.

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ä°zmir Milletvekili Dr. Aytun ÇÄ±ray, Ä°zmir Gazeteciler Cemiyeti BaÅŸkanÄ± Misket Dikmen’i ziyaret etti. ÇÄ±ray ziyaret sÄ±rasÄ±nda döviz kurundaki artÄ±ÅŸ ile zirve yapan kaÄŸÄ±t krizinin yerel basÄ±n üzerindeki aÄŸÄ±r baskÄ±sÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi. ÇÄ±ray; “Yerel gazeteler kaÄŸÄ±t krizine direnemiyor. Gazeteler basÄ±lamÄ±yor, iÅŸten çÄ±karmalar arttÄ±. Hükümet acil olarak duruma el koymalÄ±” dedi.

YEREL BASINDAN Ä°MDAT ÇIÄžLIÄžI YÜKSELÄ°YOR

Gazeteciler Cemiyeti BaÅŸkanÄ± Dikmen görüÅŸmede basÄ±nÄ±n sorunlarÄ±ndan söz ederek, “Türkiye’nin pek çok ilinde önce hafta sonu yayÄ±mlanmama kararÄ± alan, ardÄ±nda da birer birer kapanma haberleriyle kaÄŸÄ±t krizinin etkilerinin en aÄŸÄ±r ÅŸekilde yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±,” anlattÄ±.

Hükümete sesini duyuramayan basÄ±n temsilcileriyle bir araya gelen Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ä°zmir Milletvekili Dr. Aytun ÇÄ±ray, “AKP zihniyetinin ‘babalar gibi’ sattÄ±ÄŸÄ± SEKA’nÄ±n yokluÄŸu etkisini çok aÄŸÄ±r ÅŸekilde hissettirdi. Beceriksiz ve öngörüsüz ekonomi yönetimi, damada teslim edilen hazine ekonomik krizin etkilerinin de ezici boyutta hissedilmesine sebep oluyor. Dolardaki önlenemez yükseliÅŸle birlikte ithal edilen kaÄŸÄ±t fiyatlarÄ± tavan yapmÄ±ÅŸ durumda. HalkÄ±n önemli bir kÄ±smÄ± ÅŸimdilik tuvalet kaÄŸÄ±dÄ± fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸla Türkiye’deki kaÄŸÄ±t krizinden haberdar olsa da mart ayÄ±ndan beridir Türk yayÄ±ncÄ±larÄ± büyük bir darboÄŸazÄ±n pençesinde yaÅŸam savaÅŸÄ± veriyor ve yerel basÄ±ndan imdat çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ± yükseliyor,” dedi.

‘VERDÄ°ÄžÄ° ZARARLAR AÇISINDAN SEKA Ä°YÄ° BÄ°R ÖRNEKTÄ°R’

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÇÄ±ray, Türkiye’nin en büyük sorunlarÄ±ndan birinin kaÄŸÄ±t tedarik etmede yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, “SEKA gibi köklü bir kurumun kapatÄ±lmasÄ±, bugün kaÄŸÄ±tta dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± olmamÄ±zÄ±n en büyük sebebidir. AKP’nin Türkiye’ye verdiÄŸi zararlar açÄ±sÄ±ndan SEKA iyi bir örnektir. YarÄ±n çok geç olmadan kaÄŸÄ±tta dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k ortadan kaldÄ±rÄ±lmalÄ± ve yerli kaÄŸÄ±t üretimine geçilmelidir. 16 yÄ±ldÄ±r iktidarda olduÄŸu halde henüz Türkiye’ye tek bir devlet fabrikasÄ± kazandÄ±rmamÄ±ÅŸ olan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’a kaÄŸÄ±t fabrikalarÄ± kurmasÄ± konusunda çaÄŸrÄ±da bulunuyorum. EÄŸer devlet eliyle fabrika kurmayÄ± kabul etmiyorsa en azÄ±ndan güçlü ve diÅŸe dokunur teÅŸvik versin” deÄŸerlendirmesini yaptÄ±. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 15:27

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