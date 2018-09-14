BM, Ä°dlibâ€™deki hastanelerin yerini Rusya, ABD ve TÃ¼rkiye ile paylaÅŸtÄ±

BM, sivillerin hedef olmamasÄ± iÃ§in Ä°dlib'teki 235 hastane, okul ve sivil yerleÅŸim yerinin koordinatlarÄ±nÄ± Rusya, ABD ve TÃ¼rkiye ile paylaÅŸtÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler 38 binden fazla sivilin Ä°dlib’i terk ettiÄŸini açÄ±kladÄ±. BM Ä°nsani Ä°ÅŸler Koordinasyon Ofisi (OCHA) sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸunun Türkiye sÄ±nÄ±rÄ±na doÄŸru kaçtÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. KuruluÅŸ, sivillerin hedef olmamasÄ± için kentteki 235 hastane, okul ve sivil yerleÅŸim yerinin koordinatlarÄ±nÄ± Rusya, ABD ve Türkiye ile paylaÅŸtÄ±.

Suriyeli cihatçÄ± muhaliflerin elinde kalan son bölgelerden biri olan Ä°dlib’de yaklaÅŸÄ±k 2 milyon 900 bin insan yaÅŸÄ±yor. YaklaÅŸÄ±k 1 milyon 400 bin kiÅŸinin ülkenin baÅŸka yerlerinden buraya kaçtÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

BM’nin Suriye Ä°nsani YardÄ±m Koordinatörü Panos Moumtzis “KoordinatlarÄ± paylaÅŸÄ±yoruz ki bir hastanenin hastane olduÄŸu konusunda ÅŸüphe oluÅŸmasÄ±n. Sivillerin hedef olmamasÄ±nÄ±, hastanelerin bombalanmamasÄ±nÄ±, insanlarÄ±n sürülmemesini istiyoruz” dedi.

ALMANYA: SURÄ°YE Ä°ÇÄ°N SORUMLULUK ALIRIZ

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Heiko Maas, ülkesinin Suriye’de özgür bir seçim olmasÄ± durumunda yeniden yapÄ±lanmasÄ±nda sorumluluk almaya hazÄ±r olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

Heiko Maas, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov ile görüÅŸmesinden önce Alman Haber AjansÄ± DPA’ya yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “Suriye’de sonunda özgür seçimlere yol açan siyasi bir çözüm olursa, yeniden yapÄ±lanma için sorumluluk almaya hazÄ±rÄ±z” ifadesini kullandÄ±.

Rusya’nÄ±n Suriye’deki kilit konumuna dikkati çeken Maas, amaçlarÄ±nÄ±n olasÄ± insani bir felaketi engellemek olduÄŸunu ileri sürdü.

Maas, Suriye’nin istikrarlÄ± bir ülke olmasÄ±nÄ±n kendi çÄ±karlarÄ±na olduÄŸunu kaydederek Suriye’de Esad ile kalÄ±cÄ± bir çözüm düÅŸünülemeyeceÄŸini ancak BM sürecinde seçimler sonucu nihai kararÄ± Suriyelilerin vereceÄŸini belirtti. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 15:18

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