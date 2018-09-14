â€˜AB, Ä°ranâ€™la ticarette takas sistemi planlÄ±yorâ€™

Avrupa BirliÄŸi, Ä°ranâ€™la ticarette ABDâ€™nin yaptÄ±rÄ±mlarÄ±ndan etkilenmemek iÃ§in takas yÃ¶ntemine baÅŸvurmayÄ± planlÄ±yor.

Avrupa BirliÄŸi, Ä°ran’la ticaretin ABD’nin yeni yaptÄ±rÄ±mlarÄ±ndan etkilenmemesinin yollarÄ±nÄ± arÄ±yor. AB, yaptÄ±rÄ±mlardan etkilenmemek için takas yöntemine baÅŸvurmayÄ± planlÄ±yor.

Almanya’da çÄ±kan ekonomi gazetesi Handelsblatt’Ä±n haberine göre Avrupa BirliÄŸi (AB), ABD’nin Ä°ran’a uygulayacaÄŸÄ± yeni yaptÄ±rÄ±mlardan etkilenmeden bu ülkeyle ekonomik iliÅŸkilerini sürdürmenin yollarÄ±nÄ± arÄ±yor.

DW Türkçe’nin aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, Alman hükümetinin katkÄ±sÄ±yla AB Komisyonu tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan planda “Ä°ran ile yapÄ±lan ticaretin küresel finans sisteminden ayrÄ±lmasÄ±” öngörülüyor. Planda, amacÄ±n “Bu ÅŸirket kanalÄ±yla ticari bankalarÄ±n ödeme sistemine ihtiyaç duymadan ya da ticari bankalarÄ±n asgari katkÄ±sÄ±yla Ä°ran ile AB ÅŸirketleri arasÄ±ndaki para transferinin ABD yaptÄ±rÄ±mlarÄ±ndan etkilenmemesini saÄŸlamak olduÄŸu” belirtiliyor.

TAKAS SÄ°STEMÄ° NASIL OLACAK?

Habere göre bankalar arasÄ± takas merkezinin görevi Ä°ran ve Avrupa ÅŸirketlerinin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± alacaklarÄ±nÄ± denkleÅŸtirmek olacak.

ÖrneÄŸin Ä°ran Ä°spanya’ya petrol sattÄ±ÄŸÄ±nda ve bir Alman ÅŸirketi Ä°ran’a makine teslim ettiÄŸinde, Ä°spanya’nÄ±n Ä°ran’a ödemesi gereken para Alman makine imalatçÄ±sÄ±nÄ±n alacaÄŸÄ±nÄ± kapatmakta kullanÄ±labilecek. Takas merkezinin Lüksemburg’un yasal mevzuatÄ±na göre kurulmasÄ± ve bu ülkede faaliyet göstermesi düÅŸünülüyor.

Handelsblatt gazetesinin haberine göre AB Komisyonu, Ä°ran ile ticaretin sürdürülebilmesi için takas merkezi kurmaktan baÅŸka imkan bulunmadÄ±ÄŸÄ± görüÅŸünde. GeçtiÄŸimiz aylarda diÄŸer yöntemler de deÄŸerlendirmeye alÄ±nmÄ±ÅŸ ancak hiçbiri uygun bulunmamÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 15:12

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