ABD'nin doÄŸu kÄ±yÄ±larÄ±nÄ± vuran Florence KasÄ±rgasÄ± 17 can aldÄ±

ABD'nin doÄŸu kÄ±yÄ±larÄ±nÄ± etkisi altÄ±na alan Florence KasÄ±rgasÄ± nedeniyle Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 17'ye yÃ¼kseldi.

ABD'nin doÄŸu yakasÄ±nÄ± etkisi altÄ±na alan ve tropik depresyon kategorisine düÅŸürülen Florence KasÄ±rgasÄ± nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin sayÄ±sÄ± 17'ye yükseldi. DükkanlarÄ±n ve benzin istasyonlarÄ±nÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸunun kapalÄ± olduÄŸu Havelock'ta halen açÄ±k bulunan istasyon ve marketlerin önünde uzun kuyruklar oluÅŸtu.

Carolina kÄ±yÄ±larÄ±nda Cuma gününden beri etkili olan Florence kasÄ±rgasÄ±, karaya ulaÅŸtÄ±ktan sonra tropik fÄ±rtÄ±naya dönüÅŸtü. Tropik fÄ±rtÄ±nanÄ±n neden olduÄŸu ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ ve rüzgar, can kayÄ±plarÄ±na yol açtÄ±. Yetkililer, Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 17'ye yükseldiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Beyaz Saray'dan yapÄ±lan açÄ±klamada, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Kuzey Carolina'yÄ± felaket bölgesi ilan ettiÄŸi ve gelecek hafta bölgeye ziyaret düzenleyebileceÄŸi belirtilmiÅŸti.

Sel nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina'da birçok evi su bastÄ±. Yetkililer, sel sularÄ±nÄ±n bir metreye ulaÅŸabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunurken iki eyalette bir milyondan fazla kiÅŸi elektriksiz kaldÄ±.

Kuzey Carolina'nÄ±n Wilmington kentinde de ÅŸiddetli rüzgar nedeniyle aÄŸaçlar devrildi, sel yüzünden çok sayÄ±da evi su bastÄ±, sürücüler araçlarÄ±yla sular altÄ±nda kalan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kuzey Carolina'nÄ±n Wilmington kentine baÄŸlÄ± New Hanover bölgesinde, evlerinin üzerine aÄŸaç düÅŸen bir anne ve bebeÄŸi feci ÅŸekilde can verdi, yaralanan baba ise hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Kuzey Carolina'da sahilde bulunan Pender kasabasÄ±nda yaÅŸayan bir kadÄ±n evinde kalp krizi geçirdi. KasÄ±rga nedeniyle yollara devrilen aÄŸaçlar ve elektrik direkleri nedeniyle ilk yardÄ±m ekipleri kadÄ±na ulaÅŸmayÄ± baÅŸaramadÄ±. AdÄ± açÄ±klanmayan kadÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, Lenoir kentinde jeneratörü prize takmaya çalÄ±ÅŸan bir kiÅŸi elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±larak can verdi.

OTELDE 70 KÄ°ÅžÄ° MAHSUR KALDI

FotoÄŸraf: AtÄ±lgan Özdil/AA

Cuma sabahÄ±, saatte 145 kilometre hÄ±zla kÄ±yÄ± kenti olan Wilmington'a ulaÅŸan kasÄ±rga ve yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde en az 500 bin kiÅŸi elektriksiz kaldÄ±.

irken, Jacksonville kentinde bir otelin çatÄ±sÄ±nÄ± uçtu. Otelde mahsur kalan yaklaÅŸÄ±k 70 kiÅŸi arama kurtarma ekipleri tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: AtÄ±lgan Özdil/AA

2 BÄ°NDEN FAZLA UÇUÅž Ä°PTAL

Florence kasÄ±rgasÄ± beklenmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± günden bu yana 2 bini aÅŸkÄ±n uçak seferi iptal edildi.

FotoÄŸraf: AtÄ±lgan Özdil/AA

10 milyon kiÅŸiyi etkileyebileceÄŸi belirtilen kasÄ±rganÄ±n, 170 milyar dolarlÄ±k hasara neden olabileceÄŸi tahmin ediliyor. (New York/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 07:19

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