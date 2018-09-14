Saadet Partisi: Belediyeler borÃ§ bataÄŸÄ±nda!

SP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ±: Hizmet yerine reklam ve ÅŸatafat Ã¼retenler, bugÃ¼n belediyeleri borÃ§ dahi alamayacak bir duruma sÃ¼rÃ¼klemiÅŸ durumda.

Yerel seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ± hÄ±z kazandÄ±. Saadet Partisi Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Dr. Abdullah Sevim, “Senelerdir hizmet yerine reklam ve ÅŸatafat üretenler, israf ve lüks içinde yüzenler bugün belediyeleri borç dahi alamayacak bir duruma sürüklemiÅŸ durumdalar” açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

Ä°stanbul’da belediyelerin borç bataÄŸÄ±nda olduÄŸunu ifade eden Sevim, “BazÄ±larÄ± en küçük bir ödemeyi dahi yapamayacak duruma geldi. Senelerdir hizmet yerine reklam ve ÅŸatafat üretenler, israf ve lüks içinde yüzenler bugün belediyeleri borç dahi alamayacak bir duruma sürüklemiÅŸ durumdalar! HalkÄ±mÄ±z da bunun farkÄ±nda! Ä°stanbul’daki tablo, Milli GörüÅŸ’ün yerel seçimlerde büyük bir baÅŸarÄ±ya imza attÄ±ÄŸÄ± tabloya çok benziyor” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

BAÅžKANLARA ÇAÄžRI!

Belediye baÅŸkanlarÄ±na çaÄŸrÄ±da da bulunan BaÅŸkan Sevim, “Ä°stanbul’daki belediye baÅŸkanlarÄ±na buradan açÄ±k çaÄŸrÄ± yapÄ±yorum. Ä°stisnasÄ±z tüm belediye baÅŸkanlarÄ± bir samimiyet göstergesi olarak, reklam çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± durdursunlar. BillboardlarÄ± boÅŸ bÄ±raksÄ±nlar, gereksiz pankart asmasÄ±nlar. Ülkemizin içinde bulunduÄŸu kriz ortamÄ±nda, kamu kaynaklarÄ±nÄ± kendi reklamlarÄ±na kullanmasÄ±nlar!” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 15:01

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