DÃ¼nya gazetesinde 40 kiÅŸi iÅŸten atÄ±ldÄ±

Dolar kurundaki artÄ±ÅŸ sonrasÄ± sayfa sayÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ren DÃ¼nya gazetesinde 40 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n iÅŸten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Türkiye’nin tek ekonomi gazetesi olan Dünya’da bir süredir devam eden ekonomik kriz yerini büyük çaplÄ± iÅŸten çÄ±karmalara bÄ±raktÄ±.

Medyaradar’da yer alan bilgilere göre kriz dolayÄ±sÄ±yla 3 aydÄ±r çalÄ±ÅŸanlarÄ±n maaÅŸlarÄ±nÄ±n ödenmediÄŸi gazete, dolar kurundaki artÄ±ÅŸ nedeniyle kaÄŸÄ±t fiyatlarÄ±nÄ±n artmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sayfa sayÄ±sÄ±nÄ± 24’ten 12’ye düÅŸürdü.

Gazetede ayrÄ±ca aralarÄ±nda Genel YayÄ±n Yönetmen YardÄ±mcÄ±larÄ± Ä°brahim Ekinci ve Talip AktaÅŸ ile YayÄ±n Koordinatörü Özgür TaÅŸpÄ±nar’Ä±n da bulunduÄŸu 40 ismin iÅŸine iki gün içerisinde son verildi.

Gazetede uzun bir süre daha maaÅŸlarÄ±n yatmayacaÄŸÄ±, iÅŸine son verilenlerin ise içerideki maaÅŸlarÄ±nÄ± ve tazminatlarÄ±nÄ± alamama korkusu yaÅŸadÄ±klarÄ± Medyaradar’da yer alan bilgiler arasÄ±nda

Gazetenin 2008 mayÄ±s ayÄ±ndan bu yana genel yayÄ±n yönetmenliÄŸini yürüten Hakan GüldaÄŸ’Ä±n yönetimin kendisinden talep ettiÄŸi iÅŸten çÄ±karma listesine karÅŸÄ± çÄ±karak görevinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir süre önce kulislere yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. GüldaÄŸ daha sonra görevine dönmüÅŸtü. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

TGS, Meclisten seslendi: Haber alma hakkÄ± iÃ§in yÃ¼zde 40 sÃ¼bvansiyon

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 14:38

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