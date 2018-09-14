ODTÃœ yÃ¶netimi 40 dÃ¶nÃ¼m araziyi KYK'ye tahsis etti

ODTÃœ yÃ¶netimi, 40 dÃ¶nÃ¼m arazisini, protokolle KYK'ye 49 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na tahsis etti. Mimarlar OdasÄ± ve ODTÃœ'lÃ¼ akademisyenler karara tepki gÃ¶sterdi.

ODTÜ yönetimi, yurt yapÄ±lmasÄ± için 40 dönüm arazisini, protokolle KYK'ye 49 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na ve bedelsiz tahsis etti. ODTÜ Kimya Bölümü ÖÄŸretim Üyesi Prof. Dr. Ä°nci Gökmen, geçen sene sadece 114 öÄŸrencinin yerleÅŸme sorunu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, KYK yurdunun yapÄ±lmasÄ±nÄ± gerektirecek binlerce öÄŸrencilik bir açÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Mimarlar OdasÄ± Ankara Åžube BaÅŸkanÄ± Tezcan KarakuÅŸ Candan da Merkez BankasÄ± dahil pek çok kurumun ODTÜ'den arazi istediÄŸini söyledi.

OrtadoÄŸu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) yapÄ±lmasÄ± planlanan Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait yurda iliÅŸkin Mimarlar OdasÄ± Ankara Åžubesi tarafÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenlendi. Mimarlar OdasÄ± ToplantÄ± Salonu'nda düzenlenen açÄ±klamaya ODTÜ öÄŸrencileri, akademisyenleri ve mahalle derneklerinden temsilciler katÄ±ldÄ±. Mimarlar OdasÄ± Ankara Åžube BaÅŸkanÄ± Tezcan KarakuÅŸ Candan, yaklaÅŸÄ±k bir buçuk aydÄ±r ODTÜ yerleÅŸkesinde yaÅŸanan süreci bileÅŸenlerle ve diÄŸer kitle örgütleriyle birlikte deÄŸerlendirdiklerini söyledi. ODTÜ’nün toprak bütünlüÄŸü, yönetim bütünlüÄŸü ve kentsel bütünlük içerisindeki yeÅŸil aksÄ±nÄ±n hep tehdit altÄ±nda olduÄŸunu dile getiren Candan, özellikle Malazgirt BulvarÄ±’nÄ±n açÄ±lmasÄ± ve sonrasÄ±nda da Mustafa VerÅŸan Kök’ün rektörlüÄŸe gelmesiyle birlikte ODTÜ’nün talana açÄ±k hale getirildiÄŸini ifade etti. ODTÜ’nün imzaladÄ±ÄŸÄ± protokol ile 40 dönüm arazisini 49 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na yurt yapÄ±mÄ± için KYK’ye vermesine iliÅŸkin ise Candan, uzun süredir istedikleri bu protokolün kendilerine verilmediÄŸini söyledi. Candan KYK’nin protokolü vermeyeceÄŸine iliÅŸkin yazÄ±sÄ±nÄ± yargÄ±ya taÅŸÄ±malarÄ±nÄ±n sonucunda protokolü elde ettiklerini dile getirdi.

‘ODTÜ REKTÖRÜ PROTOKOLLERÄ° AÇIKLASIN’

Candan, bütünlük içerisinde bir orman arazisi olan ODTÜ arazisinin parsel parsel tahsis edilmesinin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak “Birçok kurumun ODTÜ’den arazi istediÄŸini biz duyuyoruz ve biliyoruz. BunlarÄ±n baÅŸÄ±nda Merkez BankasÄ± geliyor. Birçok kurum da sÄ±raya girmiÅŸ durumda. Yani ODTÜ arazisi parsel parsel tahsis yapÄ±labilecek bir bölüÅŸüm sürecinin parçasÄ± gibi görülüyor. Rektör bunu uzunca bir süre açÄ±klamadÄ±. Muhtemelen ODTÜ bileÅŸenleri ve ODTÜ mezunlarÄ± da bu protokolü bu bizim aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zla öÄŸrenmiÅŸ olacak. Bir kere ODTÜ rektörünün baÅŸka nerelerle protokol imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyoruz... Varsa bu protokollerin açÄ±klanmasÄ±nÄ± istiyoruz” diye konuÅŸtu.

‘ÖÄžRENCÄ°LER ARASINDA ÇATIÅžMALI ALAN YARATACAK’

KYK’ye ODTÜ arazisi içerisinde bir yurt alanÄ±nÄ±n tahsis edilmesininin bir barÄ±nma sorunundan öte olduÄŸunu belirten Candan, konuyu yargÄ±ya taÅŸÄ±yacaklarÄ±nÄ± söyledi. Candan, yapÄ±lacak olan yurdun öÄŸrenciler arasÄ±nda bir çatÄ±ÅŸmalÄ± alan yaratacaÄŸÄ±na dikkat çekerek “Çünkü KYK’nin yurdunu KYK yönetecek, diÄŸer yurtlarÄ± ODTÜ yönetecek. KYK’nin de bir ideolojik sürecin parçasÄ± olduÄŸunu ve yurt yapÄ±mÄ±yla birlikte bunun bir örgütlenme aracÄ±na dönüÅŸtürüldüÄŸünü de biz mimarlÄ±k ortamÄ±ndan doÄŸru okuyabiliyoruz. TÄ±pkÄ± Atatürk Orman ÇiftliÄŸi’nde kaçak sarayÄ±n yapÄ±lmasÄ±, tÄ±pkÄ± Ä°ller BankasÄ±’nÄ±n yÄ±kÄ±lÄ±p yerine ibadethane yapÄ±lmasÄ± gibi bu yurt yapÄ±mlarÄ±nÄ± da ideolojinin mekansallÄ±ÄŸÄ± olarak görüyoruz.” dedi.

‘ÇÄ°FT BAÅžLI BÄ°R YÖNETÄ°M ORTAYA ÇIKACAK’

ODTÜ Kimya Bölümü ÖÄŸretim Üyesi Prof. Dr. Ä°nci Gökmen, ODTÜ’de 19 yurt olduÄŸunu ve yetkililerin ifadelerine göre de geçen sene yaklaÅŸÄ±k 114 öÄŸrencinin yurtlara yerleÅŸmede sÄ±kÄ±ntÄ± çektiÄŸini söyledi. Yurt yapÄ±mÄ± açÄ±sÄ±ndan öncelikle ihtiyaca bakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dile getiren Gökmen, KYK yurdunun yapÄ±lmasÄ±nÄ± gerektirecek, binlerce öÄŸrencilik bir açÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Gökmen, imzalanan protokolle birlikte ODTÜ içerisinde çift baÅŸlÄ± bir yönetimin ortaya çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± belirterek bu durumun tehlikeli olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizdi. ODTÜ’de yapÄ±lan yurtlarÄ±n bir ksÄ±mÄ±nÄ±n mezunlar tarafÄ±ndan inÅŸa edildiÄŸini hatÄ±rlatan Gökmen, “Mezunlar annelerinin babalarÄ±nÄ±n adÄ±na geliyorlar ve yurtlar yapÄ±yorlar bu da mümkün. Ä°daresini de ben yapacaÄŸÄ±m demiyor. Okula teslim ediyor. Yani böyle bir gelenek de var” diye konuÅŸtu. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 14:44

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