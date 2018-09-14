Ankara Barosu â€˜Vesayet Kararnamesiâ€™ne dava aÃ§tÄ±

Ankara Barosu, sendika, meslek Ã¶rgÃ¼tÃ¼, dernek ve vakÄ±flarÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vesayeti altÄ±na alan kararnameye karÅŸÄ± dava aÃ§tÄ±.

Ankara Barosu CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± çalÄ±ÅŸacak olan Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) yetkilerinin geniÅŸletildiÄŸi 5 No’lu CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi’ne Anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸu iddiasÄ± ile dava açtÄ±. Ankara Barosu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan duyuruda “Barolar üzerindeki vesayet” kararnamesine karÅŸÄ± dava açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Kararnamenin kurumlarÄ± etkisizleÅŸtireceÄŸine dikkat çekilen duyuruda, “5 No’lu CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi, Anayasa’nÄ±n en temel kurallarÄ±na aykÄ±rÄ± ÅŸekilde bir 'tam kanunsuzluk hali' getirmekte ve barolar üzerinde bir yürütme vesayeti kurmakta olduÄŸundan; Ankara Barosu olarak, mesleki kuruluÅŸlarÄ± pasifleÅŸtirmeyi hedefleyen kararname hakkÄ±nda, Anayasa’ya aykÄ±rÄ±lÄ±k iddiasÄ± ile DanÄ±ÅŸtay’da dava açmÄ±ÅŸ bulunmaktayÄ±z” denildi.

BAÄžIMSIZLIÄžA, ÖZERKLÄ°ÄžE ZARAR VERECEK

Baro dava dilekçesinde kararnamenin 1,4, 5, 6, 11, 12 ve 16. maddelerinin baronun baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na, özerkliÄŸine, hukukun üstünlüÄŸü ve insan haklarÄ±nÄ± savunmak, korumak, iÅŸlerlik kazandÄ±rma yetki ve görevine, tüm kamusal iÅŸlem ve eylemlerine zarar vereceÄŸini vurgulayarak, Anayasa’ya aykÄ±rÄ±lÄ±k iddialarÄ±nÄ±n kabul edilerek, ilgili maddelerin iptali ve yürütmesinin durdurulmasÄ± talebi ile Anayasa mahkemesi’ne gönderilmesini istedi.

KANUNLA DÜZENLENMESÄ° GEREKÄ°YOR

Anayasa’nÄ±n 135. maddesinin “Bu meslek kuruluÅŸlarÄ± üzerinde devletin idari ve mali denetimine iliÅŸkin kurallar kanun ile düzenlenir” kuralÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dilekçede, kararname maddeleri kanun ile düzenlenmediÄŸi için Anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸu ifade edildi. Anayasa’nÄ±n 104. maddesinin 17. fÄ±krasÄ±nÄ±n da kanunla düzenlenmesi gereken hususlarÄ±n CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi ile düzenlenemeyeceÄŸi kuralÄ±na atÄ±f yapÄ±larak “DolayÄ±sÄ±yla iptali istenen maddelerin ve aslÄ±nda kararnamenin tümünün Anayasaya’nÄ±n 104. maddesine aykÄ±rÄ± olduÄŸu açÄ±ktÄ±r” denildi.

BarolarÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin yargÄ± kararlarÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dava dilekçesinde, uluslararasÄ± sözleÅŸmelerde avukatlÄ±k ve barolarÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin maddelere yer verildi.

HEM KANUNÄ° HEM ANAYASAL DAYANAÄžI YOK

DDK’nin soruÅŸturma yetkisinin düzenlendiÄŸi Anayasa’nÄ±n 108. maddesinde “görevden uzaklaÅŸtÄ±rma” yetkisinin düzenlenmediÄŸi ifade edilen dilekçede, DDK’nin görevden uzaklaÅŸtÄ±rma yetkisinin kanuni dayanaÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± gibi anayasal dayanaÄŸÄ± da olmadÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Kararnamenin 5. maddesinde DDK’nin her türlü kamu kurumunda gizli bilgi ve belgeleri temin edebileceÄŸine iliÅŸkin düzenlemenin de hem avukatlarÄ±n hem de baolarÄ±n sÄ±r saklama yükümüne aykÄ±rÄ± olduÄŸu belirtilerek, yürütmenin yargÄ± üzerindeki gizli olmasÄ± gereken soruÅŸturma/kovuÅŸturma iÅŸlemleri üzerinde baskÄ± kurmasÄ± niteliÄŸinde olduÄŸu ifade edildi.

KARARNAMEDE NELER VAR?

15 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayÄ±nlanan Kararname ile CumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlÄ± çalÄ±ÅŸacak olan DDK tüm kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ile bunlara baÄŸlÄ± ve ilgili kuruluÅŸlarÄ±, meslek örgütlerini ve iÅŸçi ve iÅŸveren örgütlerini, dernekleri ve vakÄ±flarÄ± denetleyebilmesinin önü açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Kararname’nin 6. maddesine göre denetleme sÄ±rasÄ±nda DDK, her kademe ve rütbedeki görevli için görevden uzaklaÅŸtÄ±rma tedbiri uygulayabilecek ve görevden uzaklaÅŸtÄ±rma tedbirinin uygulanmasÄ±nÄ± yetkili makamlardan isteyebilecek. Kararnameye göre Kurul denetleyeceÄŸi kuruluÅŸlardan her türlü bilgi ve belgeyi (gizli veya açÄ±k) hiçbir sÄ±nÄ±rlamaya tabi olmaksÄ±zÄ±n isteyebilecek ve denetlenen kuruluÅŸ bu bilgi ve belgeleri istenen yere getirmekle yükümlü olacak. AyrÄ±ca Kurul ayrÄ±ca cumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan verilecek ‘diÄŸer iÅŸleri’ yapmakla yükümlü olacak. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 14:16

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