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San Francisco'da KÄ±zÄ±lderilileri aÅŸaÄŸÄ±layan heykel kaldÄ±rÄ±lacak
Bir KÄ±zÄ±lderili'nin kovboy ile Katolik misyonerin ayaklarÄ± altÄ±nda tasvir edildiÄŸi 'Early Days' heykelinin meydandan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildi.
ABD'nin California eyaletine baÄŸlÄ± San Francisco kentinde meclis binasÄ± önündeki bir heykelin Amerikan yerlilerini aÅŸaÄŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildi.
San Francisco Belediyesi Temyiz Kurulu, bir KÄ±zÄ±lderili'nin kovboy ile Katolik misyonerin ayaklarÄ± altÄ±nda tasvir edildiÄŸi "Early Days" (Ä°lk Günler) heykelinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na oy birliÄŸiyle karar verdi.
San Francisco Sanat Komisyonu Sözcüsü Kate Patterson, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, heykelin en kÄ±sa zamanda yerinden kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Patterson, güvenlik gereÄŸi kesin tarih veremeyeceÄŸini ifade etti.
Yerli AmerikalÄ±lar, uzun süredir heykelin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için kampanya yürütüyordu.
Temyiz Kurulu nisan ayÄ±nda sanat komisyonunun heykeli kaldÄ±rma kararÄ±nÄ± "ifade özgürlüÄŸünü ihlal ettiÄŸi" gerekçesiyle bozmuÅŸtu. Kurul, ÅŸikayetler üzerine haziran ayÄ±nda kararÄ± gözden geçirme konusunda uzlaÅŸmaya varmÄ±ÅŸtÄ±.
Geçen yÄ±l aÄŸustos ayÄ±nda, ABD'nin Virginia eyaletine baÄŸlÄ± Charlottesville iç savaÅŸta köleliÄŸi savunan konfederasyon komutanlarÄ±ndan birine ait heykelin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na dair tartÄ±ÅŸmalar farklÄ± görüÅŸteki gruplar arasÄ±nda çatÄ±ÅŸmaya dönüÅŸmüÅŸtü. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 14:09