Bursa'da sendikaya Ã¼ye olduklarÄ± iÃ§in iÅŸten atÄ±lan Cargill iÅŸÃ§ilerinin Ä°stanbul yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ ikinci gÃ¼nÃ¼nde. Ä°ÅŸÃ§iler Yalova'ya ulaÅŸtÄ±.

Amerika'nÄ±n gÄ±da devi Cargill'in Bursa Orhangazi’de bulunan ve 1999 yÄ±lÄ±nda niÅŸasta bazlÄ± ÅŸeker ve hayvan yemi üretmeye baÅŸlayan ABD’li gÄ±da tekeli Cargill’de TekgÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nda örgütlendikleri için iÅŸten atÄ±lan iÅŸçilerin Ä°stanbul'a baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± yürüyüÅŸ ikinci gününde. Geceyi Orhangazi'de geçiren iÅŸçiler yaÄŸmur çamur demeden yürüyüÅŸlerini sürdürüyor.

Daha önce iki kere Ä°stanbul AtaÅŸehir Palladium Tower’da bulunan Cargill Genel MüdürlüÄŸü önüne gelerek Cargill yönetimine uyarÄ±larda bulunan iÅŸçiler, 151 gündür direniÅŸte.

Bugün 10:30’da Orhangazi’den yola çÄ±kan iÅŸçiler, Yalova Ä°DO iskelesinin önüne ulaÅŸmak için yürüyecek ve geceyi burada geçirecek.

FotoÄŸraf: TekgÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±

BaÅŸlattÄ±klarÄ± yürüyüÅŸü 18 Eylül’de Ä°stanbul AtaÅŸehir Palladium Tower’da bulunan Cargill Genel MüdürlüÄŸü önünde sonlandÄ±rmayÄ± planlayan iÅŸçilerin gün gün yürüyüÅŸ programÄ± ÅŸöyle:

15 EYLÜL CUMARTESÄ°

Saat 10:30'da yola çÄ±kÄ±lacak. Topçular Ä°skelesi istikametine gidilecek. YaklaÅŸÄ±k 25 km yürünerek yol kenarÄ±nda gece konaklamasÄ± gerçekleÅŸtirilecek.

16 EYLÜL PAZAR

Saat 10:30'da yola çÄ±kÄ±lacak. Topçular üzerinden Eskihisar'a geçilip Gebze Kent MeydanÄ±’na ulaÅŸÄ±lacak. Gece burada geçirilecek.

17 EYLÜL PAZARTESÄ°

Sabah erken saatlerde yola çÄ±kÄ±lacak, direniÅŸteki Flormar iÅŸçilerine dayanÄ±ÅŸma ve destek ziyareti gerçekleÅŸtirilecek. Buradan yürüyüÅŸ devam ederek Kartal MeydanÄ±’na ulaÅŸÄ±lÄ±p gece burada geçirilecek.

18 EYLÜL SALI

Saat 14:00’da Cargill Genel MüdürlüÄŸü önünde olunacak ÅŸekilde yürüyüÅŸe geçilecek. Genel Müdürlük önünde Saat 14:00’te bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirilip 21 Eylül Cuma gününe kadar burada konaklanÄ±lacak. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

Cargill iÅŸÃ§ilerinin Ä°stanbulâ€™a yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ baÅŸladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 13:36

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