Dr. Mehmet Fatih TraÅŸ yaz okulu sona erdi

KODA ve ÃœNÄ°VDERâ€™in Dr. Mehmet Fatih TraÅŸ anÄ±sÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi ikinci yaz okulu son buldu.

Kocaeli DayanÄ±ÅŸma Akademisi (KODA) ve Üniversite ÖÄŸretim Üyeleri DerneÄŸinin (ÜNÄ°VDER) birlikte yürüttüÄŸü Hayat Bilgisi Okulu’nun ikinci yaz okulu sona erdi. 10 Eylül'den bu yana Bodrum'da gerçekleÅŸtirilen yaz okulunun bu seneki temasÄ± kültür idi.

3'ü atölye olmak üzere 15 oturumun gerçekleÅŸtirildiÄŸi yaz okulunda 45 katÄ±lÄ±mcÄ±, kültürü çeÅŸitli yönleriyle tartÄ±ÅŸtÄ±, beraber vakit geçirdi. Son gün, 'Yaz Okulu DeÄŸerlendirme Forumu'nun ardÄ±ndan toplu fotoÄŸraf çekilen ve Bodrum'dan ayrÄ±lan katÄ±lÄ±mcÄ±lar, Hayat Bilgisi okulu ve gelecek sene düzenlenecek yaz okuluna dair önerilerde bulundu. (Bodrum/EVRENSEL)

Dr. Mehmet Fatih TraÅŸ yaz okulu dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde

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