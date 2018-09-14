Almanyaâ€™da Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± halk hareketi bÃ¼yÃ¼yor: Biz Ã§oÄŸunluÄŸuz

Almanyaâ€™da Ä±rkÄ±Ã§Ä±lÄ±k karÅŸÄ±tÄ± eylemler yayÄ±lÄ±yor. DÃ¼n akÅŸam Essen kentinde binlerce kiÅŸi, sokaÄŸa Ã§Ä±karak Ä±rkÃ§Ä±larÄ± protesto etti.

HÄ±dÄ±r GÜYÄ°LDAR

Essen

Almanya'nÄ±n Essen kentinde binlerce kiÅŸi, sokaÄŸa çÄ±karak Ä±rkçÄ±larÄ± protesto etti.

“Biz ÇoÄŸunluÄŸuz” ÅŸiarÄ±yla dün akÅŸam gerçekleÅŸtirilen gösteride, “SaÄŸ kÄ±ÅŸkÄ±rtmaya karÅŸÄ± ayaÄŸa kalkÄ±n” çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

AntifaÅŸist blok “Essen Stellt sich Quer/Essen Geçit Vermeyecek” tarafÄ±ndan çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lan yürüyüÅŸe beklenenden fazla fazla katÄ±lÄ±m oldu. 6 binden fazla kiÅŸi Willy-Brandt-Platz’ta toplanarak, konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan kentin ana caddesinden yürüyüÅŸe geçti. YürüyüÅŸ kolunun uzunluÄŸu bir kilometreyi geçti. ArdÄ±ndan kentin diÄŸer önemli meydanÄ± Kennedyplatz’da bir miting yapÄ±ldÄ±ktan sonra tekrar Willy-Brandt-Platz’a yüründü.

IRKÇILAR EYLEMLERÄ°NÄ° YAPAMADILAR

AynÄ± gün kentte eylem planlayan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±lar ise sokaÄŸa çÄ±kmayÄ± göze alamadÄ±lar. Ancak 7 kiÅŸilik bir grup, polis korumasÄ± altÄ±nda Chemnitz’de öldürülen Daniel Hillig için yarÄ±m saat süren “uyarÄ± nöbeti” tuttu.

IrkçÄ±lÄ±k karÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n mitinginde ise “Essen Stellt sich Quer” adÄ±na konuÅŸan Christian Baumann, Essen’de aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ ve Ä±rkçÄ±larÄ±n nasÄ±l örgütlendiklerini, son olarak kentin Borbeck semtinde saldÄ±rÄ±lar düzenlediklerini belirterek, kent genelinde saldÄ±rÄ±larÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

Arbeiterwohlfahrt (Ä°ÅŸçilere YardÄ±m Kurumu), Der Ä°nitiative Seebrücke (Deniz Köprüsü Ä°nisiyatifi), Pro Asyl (Mültecilere yardÄ±m kuruluÅŸu), Essener Jugendbündnis (Essen Gençlik Ä°ttifakÄ±), Vielrespektcentrum (Daha çok SaygÄ±/HoÅŸgörü merkezi) gibi bir çok kurum ve kuruluÅŸ adÄ±na yapÄ±lan konuÅŸmalarla dÄ±ÅŸlanma, Ä±rkçÄ±lÄ±k, ÅŸiddet, saÄŸ popülist politikalar ve faÅŸist örgütlenmeler protesto edildi.

FotoÄŸraf: HÄ±dÄ±r Güyildar/EVRENSEL

KÄ°LÄ°SELERDAN AÇIKLAMA

Eylemde ayrÄ±ca, YeÅŸiller Partisi Belediye Meclis Grup BaÅŸkanÄ± LübnanlÄ± kökenli Ahmad Omeirat da kÄ±sa bir konuÅŸma yaptÄ±. Omeirat, Neonazilerce sosyal medya üzerinden tehdit edilenlerden biri.

5 ayrÄ± etnik kökenden gelen gençlerin oluÅŸturduÄŸu Banda Senderos Müzik Grubu da, bir dinleti sundu. Kentin Katolik ve Evangelist Kiliseleri de Marktkirche Kilisesinde bir araya gelerek verdikleri ortak vaazda, Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ± beyan ettiler.

FotoÄŸraf: HÄ±dÄ±r Güyildar/EVRENSEL

ANTÄ°FAÅžÄ°ST MÜCADELE YAYILIYOR

AynÄ± gün Marl kentinde de aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± ve Ä±rkçÄ±lara karÅŸÄ± yapÄ±lan eyleme yaklaÅŸÄ±k bin kiÅŸi katÄ±ldÄ±. Hükümet partileri SPD, CDU’nun yanÄ± sÄ±ra YeÅŸiller, Sol Parti, FDP, Alevi DerneÄŸi ve kiliselerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemde konuÅŸan Belediye BaÅŸkanÄ± Werner Arndt uyardÄ±: “IrkçÄ±lÄ±k bu güne kadar hiç bir problemi çözmedi, aksine yenilerini yarattÄ±.”

Recklinkhausen’a baÄŸlÄ± küçük bir kent olan Marl’da DÄ°TÄ°B’in cami yapmasÄ±, uzun süredir Ä±rkçÄ± faÅŸist örgütlerin sokaÄŸa çÄ±kmasÄ±na bahane oluyor.

AyrÄ±ca Düsseldorf kentinde yarÄ±n 2 büyük konser örgütleniyor. “SaÄŸa KarÅŸÄ± Rock Düsseldorf” konseri. DiÄŸeri ise Düsseldorf Garath’de düzenlenecek olan hip-hop konseri. Her iki konsere giriÅŸ bedava olacak ve binlerce kiÅŸinin katÄ±lmasÄ± bekleniyor.

16 Eylül Pazar günü ise Köln kentinde büyük bir gösteri gerçekleÅŸtirilecek. Eyleme binlerce kiÅŸinin katÄ±larak Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa ve yabancÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± mesaj vermesi bekleniyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 12:23

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