FotoÄŸraf: Ä°brahim UÄŸur/DHA
Zihinsel engelli kÄ±z Ã§ocuÄŸunu istismardan 3 kiÅŸi tutuklandÄ±
Tokat'Ä±n Erbaa ilÃ§esinde, 14 yaÅŸÄ±ndaki zihinsel engelli C.Y.'ye cinsel istismarda bulunup hamile bÄ±raktÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 3 kiÅŸi tutuklandÄ±.
14 yaÅŸÄ±ndaki zihinsel engelli C.Y.'ye cinsel istismarda bulunup hamile bÄ±raktÄ±klarÄ± iddia edilen 3 kiÅŸi tutuklandÄ±.
Tokat'Ä±n Erbaa ilçesinde oturan Anne D.G., 3 Eylül günü zihinsel engelli kÄ±zÄ±nÄ±n hareketlerinden ÅŸüphelenerek C.Y.'ye hamilelik testi uyguladÄ±. Testin pozitif çÄ±kmasÄ± sonrasÄ± anne polise baÅŸvurdu.
C.Y. poliste verdiÄŸi ifade kendisine farklÄ± zamanlarda, farklÄ± yerlerde pazarcÄ± A.B. (53), hurdacÄ± M.Ç. (47) ve S.G.'nin (17) cinsel istismarda bulunduÄŸunu söyledi. Mahkeme kararÄ±yla hastanede yapÄ±lan muayenesinde C.Y.’nin 7 haftalÄ±k hamile olduÄŸu tespit edildi. Engelli kÄ±za cinsel istismarda bulunduklarÄ± iddiasÄ±yla M.Ç. ve S.G. polisin yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonla yakalanarak gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°ki zanlÄ± emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan 6 Eylül günü çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkeme tarafÄ±ndan tutuklanarak ÇamlÄ±bel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. ZanlÄ±lardan A.B.'nin ise pazarcÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± kamyonetle kaçtÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Polis ekipleri zanlÄ±ya ait kamyoneti Koçak köyü yolu üzerinde terk edilmiÅŸ halde buldu. ZanlÄ± 12 Eylül günü yapÄ±lan operasyonla yakalandÄ±. A.B. dün sevk edildiÄŸi mahkeme tarafÄ±ndan tutuklanarak aynÄ± cezaevine gönderildi. (DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 11:43