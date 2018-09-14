Tire'de tesisten Ã§Ä±karÄ±lan kimyasal atÄ±klar ovaya dÃ¶kÃ¼lÃ¼yor

Metehan UD

Ä°zmir

Tire'de bir tesisten çÄ±karÄ±lan sÄ±vÄ± atÄ±klar kontrolsüz bir ÅŸekilde tarlalara dökülüyor. Meslek odalarÄ± görüntülerin çevre felaketi olduÄŸunu ve suç iÅŸlendiÄŸini dile getirdi. Çevre ve Åžehircilik il müdürlüÄŸünü inceleme ve açÄ±klama yapmaya çaÄŸÄ±rdÄ±lar.

Ä°zmir Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bio enerji üreten bir tesisten çÄ±karÄ±lan kimyasal atÄ±klar, vidanjörlerle çevredeki tarÄ±m alanlarÄ±na boÅŸaltÄ±lÄ±yor. Ovaya dökülen sÄ±vÄ± atÄ±klar buradan da Küçük Menderes Nehri’ne ve yer altÄ± sularÄ±na karÄ±ÅŸÄ±yor. Åžirketin ne kadar süredir bu iÅŸlemi gerçekleÅŸtirdiÄŸi bilinmezken yerel kaynaklarÄ±n verdikleri bilgilere göre boÅŸaltma iÅŸlemini yapan vidanjörler, organize sanayi bölgesinin ana çÄ±kÄ±ÅŸ kapÄ±sÄ±ndan deÄŸil de arka kapÄ±sÄ±ndan çÄ±karak tarlanÄ±n bulunduÄŸu alana gidiyor.

ÅžÄ°RKET VE BAKANLIK SORULARIMIZA YANIT VERMEDÄ°

FotoÄŸraf: medyaege.com.tr Dökülen atÄ±klarÄ±n 'gübre' olduÄŸu iddia edilirken ÅŸirket henüz bir açÄ±klama yapmadÄ±. Åžirketin tarla sahipleri ile anlaÅŸarak bu iÅŸlemi gerçekleÅŸtirdiÄŸi tahmin ediliyor. Ä°ÅŸlemden dolayÄ± Küçük Menderes Nehri'nin kullanÄ±lmaz hale gelirken kirliliÄŸin ne kadarlÄ±k bir alana yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilinmiyor. CanlÄ±lÄ±k yaÅŸamÄ±nÄ±n da etkilendiÄŸi dile getiriliyor. Hem ÅŸirket hem de Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± görüntülerle ilgili sorularÄ±mÄ±za henüz yanÄ±t vermedi.

MESLEK ODALARI: YAPILAN Ä°ÅžLEM SUÇTUR

FotoÄŸraf: medyaege.com.tr Ziraat Mühendisleri OdasÄ± ve Çevre Mühendisleri OdasÄ± Ä°zmir ÅŸube baÅŸkanlarÄ± görüntüleri Evrensel'e deÄŸerlendirdi.

ZMO Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Ferdan Çiftçi, görüntülerin, tam bir çevre katliamÄ± olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizerek "Organik atÄ±k da olsa bu kadar yoÄŸun ve kontrolsüz bir ÅŸekilde topraÄŸa verilmesi doÄŸru deÄŸil. Bu atÄ±klarÄ± belli bir iÅŸlemden geçirilerek dikkatli bir ÅŸekilde verilmelidir. AtÄ±klarÄ±nÄ±n analizinin yapÄ±lmasÄ± gerekiyor. YapÄ±lan iÅŸlem tam bir suçtur. BakanlÄ±klarÄ± göreve davet ediyorum. Sorumlusu kimse bir an önce iÅŸlem yapÄ±lmalÄ±. Organik atÄ±ksa bile içindeki maddelerden dolayÄ± çevre saÄŸlÄ±ÄŸÄ± açÄ±sÄ±ndan riskler doÄŸurur. Bu fabrikanÄ±n kendi atÄ±klarÄ±n kendi atÄ±klarÄ±ndan kurtulma iÅŸlemidir. Bu hem topraklarÄ±n yok olmasÄ±na, hem de yer altÄ± sularÄ±nÄ±n kirlenmesine neden olacaktÄ±r" dedi.

'GÖRÜNTÜLER YANLIÅž YAPILDIÄžINI GÖSTERÄ°YOR'

FotoÄŸraf: medyaege.com.tr

ÇMO Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Helil Ä°nay KÄ±nay da biyogaz tesislerinde üretilen fermantasyon atÄ±klarÄ±n arazilerde tarÄ±msal gübre olarak kullanÄ±lmasÄ±na koÅŸullarÄ±nÄ±n belirlendiÄŸi düzenlemelerin olduÄŸunu belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi "Görüntülerde araziye deÅŸarj edilen malzemenin fermente gübrenin arazi uygulamasÄ± olduÄŸu ifade ediliyorsa bu kapsamda gerekli deÄŸerlendirmenin yapÄ±lmasÄ± gerekiyor. Ancak; görüntüler burada uygulamanÄ±n mevzuatta tanÄ±mlanan süreçler kapsamÄ±nda deÄŸil yanlÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yönünde. Söz konusu görüntüler ile ilgili tesislerin denetiminden sorumlu olan baÅŸta Çevre ve Åžehirciik Ä°l MüdürlüÄŸü olmak üzere ilgili kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n gerekli inceleme denetim ve deÄŸerlendirmeleri ile biogaz tesisi atÄ±ÄŸÄ± olan malzemenin araziye uygulamasÄ± sürecinin uygunluÄŸu deÄŸerlendirilmeli ve ihmal ve sorumlulular ile ilgili gereÄŸi yürütülmelidir. Bu süreçte tarÄ±msal atÄ±klarÄ±n deÄŸerlendirilmesinde en avantajlÄ± yöntem olan biogaz tesislerinin ürettiÄŸi ve arazide tarÄ±msal gübre olarak kullanÄ±lan fermente atÄ±klarÄ± ile ilgili kamuoyunda oluÅŸan eksik bilgilendirme ve deÄŸerlendirmeler de açÄ±ÄŸa kavuÅŸturulmalÄ±dÄ±r.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 11:45

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