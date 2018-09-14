BeÅŸiktaÅŸ, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor

SÃ¼per Lig'in 5. haftasÄ±nda cumartesi gÃ¼nÃ¼ BeÅŸiktaÅŸ, evinde Yeni Malatyaspor'la karÅŸÄ±laÅŸacak.

Süper Lig’in 5. haftasÄ±nda yarÄ±n Ankaragücü-Akhisarspor, Göztepe-Kayserispor ve BeÅŸiktaÅŸ-Yeni Malatyaspor maçlarÄ± oynanacak.

BeÅŸiktaÅŸ ile Yeni Malatyaspor arasÄ±nda Vodafone Park’ta saat 20.00’de baÅŸlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig’de sezona evinde Akhisarspor galibiyetiyle baÅŸlayan ve ikinci haftada geriye düÅŸmesine raÄŸmen BüyükÅŸehir Belediye Erzurumspor deplasmanÄ±ndan 3 puanla dönmeyi baÅŸaran BeÅŸiktaÅŸ, son iki maçta üst üste puan kayÄ±plarÄ± yaÅŸadÄ±. Antalyaspor’a Vodafone Park’ta maÄŸlup olarak evinde uzun süreli yenilmezlik unvanÄ±nÄ± kaybeden siyah-beyazlÄ±lar, dördüncü haftada Bursa deplasmanÄ±ndan 1 puanla döndü ve toplamda 5 puan kaybetti.

Ligde 5. hafta maçlarÄ± öncesi yediÅŸer puanÄ± bulunan BeÅŸiktaÅŸ ile Evkur Yeni Malatyaspor gol averajÄ±yla yedinci ve sekizinci sÄ±rada yer alÄ±yor.

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n transfer döneminin sonunda kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± Adem Ljajic, ilk kez siyah-beyazlÄ± taraftarlarÄ±n önüne çÄ±kmaya hazÄ±rlanÄ±yor. SÄ±rbistan Milli TakÄ±mÄ± oyuncusu, teknik direktör Åženol GüneÅŸ’in ÅŸans vermesi halinde siyah-beyazlÄ± forma altÄ±nda ilk maçÄ±na çÄ±kacak.

Cumartesi gününün diÄŸer maçlarÄ±nda Ankaragücü-Akhisarspor saat 17.00’de, Göztepe-Kayserispor ise 20.00’de karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

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