ErdoÄŸan, Putin ile Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan pazartesi gÃ¼nÃ¼ Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile Suriye konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n pazartesi günü Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile Suriye konusunda görüÅŸeceÄŸini bildirdi.

Resmi ziyaret için Pakistan'da bulunan ÇavuÅŸoÄŸlu, Pakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Åžah Mahmud KureyÅŸi ile görüÅŸtükten sonra ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

Bakan ÇavuÅŸoÄŸlu, Ä°dlib meselesine iliÅŸkin, Suriye genelinde ve Ä°dlib özelinde en net ve öngörülebilir politikayÄ± Türkiye'nin izlediÄŸini, Türkiye'nin Suriye'de barÄ±ÅŸ ve siyasi çözüm istediÄŸini iddia etti.

ÇavuÅŸoÄŸlu, Türkiye'nin Ä°dlib'deki saldÄ±rÄ±larÄ± durdurmak için ikili ve üçlü düzeyde çaba sarf ettiÄŸini belirterek, diÄŸer farklÄ± aktörlerle de bu konuyu ele aldÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.

ÇavuÅŸoÄŸlu, "Terör örgütleriyle mücadele konusunda herkesle iÅŸ birliÄŸine hazÄ±rÄ±z ama terör örgütüyle mücadele kisvesi altÄ±nda hiç ayrÄ±m yapÄ±lmaksÄ±zÄ±n sivil, kadÄ±n, çocuk herkesin bu ÅŸekilde öldürülmesi insani deÄŸildir, doÄŸru deÄŸildir. Bu ÅŸekilde barÄ±ÅŸ ve huzur getiremeyiz." dedi.

Türkiye'nin bu konuya iliÅŸkin temaslarÄ±nÄ± devam ettireceÄŸini söyleyen ÇavuÅŸoÄŸlu, "Pazartesi CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ErdoÄŸan, Putin ile bir görüÅŸme daha gerçekleÅŸtirecek. BM'de de bu çabalarÄ±mÄ±zÄ± sürdüreceÄŸiz. Zaten Türkiye'nin bu çabalarÄ±na tüm dünya ve kurumlardan ciddi bir destek gelmektedir." diye konuÅŸtu.(AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 12:00

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