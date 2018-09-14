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FotoÄŸraf: Evrensel
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na yeni atama
14 EylÃ¼l 2018 10:57
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Personel Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Nizamettin Ekinci gÃ¶revden alÄ±narak yerine Bilal DurdalÄ± atandÄ±.
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin atama kararlarÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla yayÄ±mlanan CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±na göre, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Personel Genel Müdürü Nizamettin Ekinci görevden alÄ±narak yerine Bilal DurdalÄ± atandÄ±.
Resmi Gazete'de yer alan diÄŸer CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±nda ise Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ± Manisa Ä°l Müdürü Erbil KalmÄ±ÅŸ'Ä±n görevden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 11:01
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