Yeni havalimanÄ±na bÃ¼yÃ¼k gÃ¶Ã§ sÄ±rasÄ±nda yollar kapatÄ±lacak mÄ±?

YeÅŸilkÃ¶yâ€™deki AtatÃ¼rk HavalimanÄ± ile ArnavutkÃ¶yâ€™deki Ä°stanbul Yeni HavalimanÄ± arasÄ±nda 5 binden fazla TIR taÅŸÄ±ma iÅŸlemi yapacak.

Ä°stanbul Yeni HavalimanÄ±’nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±na 45 gün kalÄ±rken, taÅŸÄ±nma iÅŸlemleri sÄ±rasÄ±nda binlerce TIR konvoylar halinde dev merkeze malzeme taÅŸÄ±yacak. Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, DHA’nÄ±n “Bu esnada yollar kapatÄ±lacak mÄ±” sorusunu, "Gerekirse ve gerektiÄŸi ölçüde kapatÄ±lacak; ama, kesin kapatÄ±lacak diye henüz ÅŸu anda kesinleÅŸmiÅŸ bir planÄ±mÄ±z yok" diye yanÄ±tladÄ±.

Ä°stanbul büyük bir göçe hazÄ±rlanÄ±yor. DünyanÄ±n en büyük taÅŸÄ±nmasÄ±na 46 gün kaldÄ±. TaÅŸÄ±nma sÄ±rasÄ±nda güzergahlarÄ±n kapatÄ±lÄ±p kapÄ±lmayacaÄŸÄ± da konuÅŸuluyor. YeÅŸilköy’deki Atatürk HavalimanÄ± ile Arnavutköy’deki Ä°stanbul Yeni HavalimanÄ± arasÄ±nda 5 binden fazla TIR taÅŸÄ±ma için mekik dokuyacak.

Ä°lk aÅŸamasÄ± 29 Ekim’de açÄ±lacak olan Ä°stanbul Yeni HavalimanÄ±’na taÅŸÄ±nma iÅŸlemleri için de koordinasyon toplantÄ±larÄ± sürüyor.

Dev merkeze 30 Ekim saat 03.00’da taÅŸÄ±nma iÅŸlemleri baÅŸlayacak.31 Ekim saat 23:59’da taÅŸÄ±nmanÄ±n tamamlanmasÄ± planlanÄ±yor. Yer hizmetlerinde kullanÄ±lacak ve taÅŸÄ±nacak yaklaÅŸÄ±k 15 bin teçhizatÄ±n 10 binin THY'ye ait olduÄŸu belirtiliyor.

‘GEREKÄ°RSE VE GEREKTÄ°ÄžÄ° ÖLÇÜDE KAPATILACAK’

Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, DHA’nÄ±n, "Dev merkeze taÅŸÄ±nma sÄ±rasÄ±nda yollar kapatÄ±lacak mÄ±?" sorusunu, "Gerekirse kapatacaÄŸÄ±z; ama, ÅŸu anda arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z tedbirlerle ilgili planlama çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor. Gerekirse ve gerektiÄŸi ölçüde kapatÄ±lacak; ama, kesin kapatÄ±lacak diye henüz ÅŸu anda kesinleÅŸmiÅŸ bir planÄ±mÄ±z yok" diye yanÄ±tladÄ±.

30 EKÄ°M SAAT 03:00'DE BAÅžLAYACAK

Üssü Atatürk HavalimanÄ± olmayan havayollarÄ± ve bunlara hizmet veren yer hizmet kuruluÅŸlarÄ±n operasyonlarÄ± durdurarak taÅŸÄ±nmasÄ± 30 Ekim saat 03.00 ile 31 Ekim saat 23:59 arasÄ± gerçekleÅŸecek. THY dÄ±ÅŸÄ±ndaki, üssü Atatürk HavalimanÄ± olan diÄŸer havayolu kuruluÅŸlar ve bunlara hizmet veren yer hizmet kuruluÅŸlar ise operasyonlarÄ± durdurarak, 30 Ekim saat 19.00 ile 31 Ekim saat 18.59 arasÄ± taÅŸÄ±nacak.

BASIN EKSPRES GÜZERGAHI

31 Ekim saat 02.00 ile saat 13.59 arasÄ±nda THY ve yer hizmeti ÅŸirketi TGS'nin de taÅŸÄ±nmasÄ± amacÄ±yla 12 saatlik bir dönemde Atatürk HavalimanÄ±'nda THY operasyonlarÄ±nÄ± durduracak. THY ve diÄŸer ÅŸirketlerle beraber binlerce araç konvoylar halinde taÅŸÄ±nma için yollarda olacak. Ä°stanbul’da taÅŸÄ±nma güzergahÄ± ise BasÄ±n Ekspres yolu, Mahmutbey giÅŸeler üzerinden yapÄ±lacak. Belgeseli de yapÄ±lacak olan taÅŸÄ±nma sÄ±rasÄ±nda da güzergahlarda güvenlik önlemleri de alÄ±nacak.

TAM KAPASiTE iLE FAALiYETE GEÇMESi 1 KASIM

TaÅŸÄ±nma iÅŸlemleri sonrasÄ± 12 saat sonunda THY 31 Ekim saat 14.00'den itibaren uçuÅŸlara baÅŸlayacak. Ä°lk uçuÅŸlar ise Ankara, Bakü ve KKTC'ye olacak. THY'nin operasyonlarÄ±na baÅŸlamasÄ±ndan 5 saat sonra üssü Atatürk HavalimanÄ± olan diÄŸer havayolu kuruluÅŸlarÄ± da 31 Ekim saat 19.00'dan itibaren operasyonlara baÅŸlayacak.

Ä°stanbul Yeni HavalimanÄ±nÄ±n tam olarak faaliyete geçmesi ise 1 KasÄ±m saat 00.01'den itibaren planlanÄ±yor. Bu tarihten itibaren 2 hafta süresince saatlik kapasite 35 iniÅŸ, 35 kalkÄ±ÅŸ olmak üzere toplam 70 uçuÅŸ olacak. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 10:51

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