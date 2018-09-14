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FotoÄŸraf: DHA
DÃ¼zce'de traktÃ¶rÃ¼n rÃ¶morku devrildi: 5 fÄ±ndÄ±k iÅŸÃ§isi yaralÄ±
14 EylÃ¼l 2018 10:21
DÃ¼zce'de traktÃ¶rÃ¼n rÃ¶morkunun yerinden Ã§Ä±karak devrilmesi sonucu 5 fÄ±ndÄ±k iÅŸÃ§isi yaralandÄ±.
Düzce'de tarÄ±m iÅŸçileri taÅŸÄ±yan traktörün römorku devrildi. FÄ±ndÄ±k toplamaya giden 5 iÅŸçi yaralandÄ±.
Kaza, saat 07.00 sÄ±ralarÄ±nda, Düzce Kurtsuyu Köyü'nde meydana geldi.
FÄ±ndÄ±k iÅŸçilerini bahçeye götüren Ali Ä°ksan idaresindeki traktörün römorku çÄ±karak devrildi. Römorktaki 11 iÅŸçiden Elif Düzgün, Hasret, Zeynep, Fatma ve Yunus Akbaba yaralandÄ±.
Çevredeki fÄ±ndÄ±k bahçesinde bulunanlar yardÄ±ma koÅŸarak, 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri yaralanan fÄ±ndÄ±k iÅŸçilerine ilk müdahalede bulundu. Düzce Üniversitesi SaÄŸlÄ±k Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan 5 kiÅŸi tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 10:31
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