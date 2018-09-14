Cari aÃ§Ä±k verileri aÃ§Ä±klandÄ±

TÃ¼rkiye'nin cari iÅŸlemler hesabÄ±, temmuzda 1 milyar 751 milyon dolar aÃ§Ä±k verdi.Â

Cari iÅŸlemler açÄ±ÄŸÄ±, temmuzda 1 milyar 751 milyon dolar düzeyinde gerçekleÅŸirken, 12 aylÄ±k açÄ±k ise 54 milyar 560 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± (TCMB) tarafÄ±ndan Temmuz 2018 dönemine iliÅŸkin ödemeler dengesi verileri açÄ±klandÄ±.

Buna göre, cari iÅŸlemler açÄ±ÄŸÄ±, temmuzda geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na kÄ±yasla 2 milyar 960 milyon dolar azalarak 1 milyar 751 milyon dolar düzeyinde gerçekleÅŸti. Bunun sonucunda, 12 aylÄ±k cari iÅŸlemler açÄ±ÄŸÄ± 54 milyar 560 milyon dolara geriledi.

Bu dönemde ödemeler dengesi tablosundaki dÄ±ÅŸ ticaret açÄ±ÄŸÄ± 2017'nin yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre 2 milyar 533 milyon dolar azalarak 4 milyar 799 milyon dolara, birincil gelir dengesi açÄ±ÄŸÄ± 25 milyon dolar azalarak 592 milyon dolara indi.

Hizmetler dengesinden kaynaklanan net giriÅŸler, geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre 673 milyon dolar artarak 3 milyar 593 milyon dolara yükseldi. Bu geliÅŸmede, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 578 milyon dolar tutarÄ±nda artarak 3 milyar 62 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Birincil gelir dengesi kalemi altÄ±nda yatÄ±rÄ±m geliri kaleminden kaynaklanan net çÄ±kÄ±ÅŸlar, 2017'nin aynÄ± ayÄ±na göre 28 milyon dolar azalarak 524 milyon dolara geriledi.

Geçen yÄ±lÄ±n temmuz ayÄ±nda 318 milyon dolar net giriÅŸ gösteren ikincil gelir dengesi kalemi, bu yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±nda 47 milyon dolar net giriÅŸ kaydetti.

Öte yandan, haziran ayÄ± cari açÄ±k verisi 2 milyar 973 milyon dolardan 3 milyar 43 milyon dolara, 12 aylÄ±k cari açÄ±k da 57 milyar 386 milyon dolardan 57 milyar 520 milyon dolara revize edildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 10:25

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