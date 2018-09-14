Marmara'nÄ±n doÄŸu bÃ¶lgesinde saÄŸanak bekleniyor

Marmara bÃ¶lgesinin doÄŸu kesimleri ile KÄ±rklareli ve TekirdaÄŸ Ã§evrelerinde saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Marmara Bölgesi'nin doÄŸu kesimleri ile KÄ±rklareli ve TekirdaÄŸ çevrelerinin saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüÄŸü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sÄ±caklÄ±klarÄ± mevsim normalleri civarÄ±nda olacak.

ParçalÄ± bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± bölgenin doÄŸu kesimleri ile KÄ±rklareli ve TekirdaÄŸ çevrelerinde saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak öngörülüyor.

YaÄŸÄ±ÅŸÄ±n Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer ÅŸiddetli (50-100 kg/m2) olmasÄ± bekleniyor.

RüzgarÄ±n kuzeyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceÄŸi bölgede yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Kocaeli, Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer ÅŸiddetli (50-100 kg/m2) olmasÄ± beklendiÄŸinden yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± isteniyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 10:54

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