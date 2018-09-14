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Ä°stanbul'da saÄŸanak etkili oldu
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yaÄŸÄ±ÅŸla ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klama sonrasÄ± Ä°stanbul'da etkili saÄŸanak baÅŸladÄ±.
Ä°stanbul genelinde etkili olan saÄŸanak, hayatÄ± olumsuz etkiliyor.
Meteoroloji 1. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°stanbul BÃ¶lge Tahmin ve Erken UyarÄ± Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan, Ä°stanbul'da Ã¶ÄŸle saatlerinde baÅŸlayan saÄŸanak, akÅŸam saatlerinde etkisini arttÄ±rdÄ±.
Anadolu yakasÄ±nda etkili olmaya baÅŸlayan yaÄŸÄ±ÅŸ, akÅŸam saatlerinden itibaren Avrupa YakasÄ±'nda da etkisini arttÄ±rarak devam ediyor.
YaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle bazÄ± binalarÄ±n bodrum katlarÄ±nÄ± su bastÄ±. Ä°tfaiye ekipleri baskÄ±n yaÅŸanan yerlerde su tahliyesi gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â
Yollarda oluÅŸan su birikintileri sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere zor anlar yaÅŸatÄ±rken, yollardan geÃ§emeyen araÃ§lar nedeniyle trafik yoÄŸunluÄŸu oluÅŸtu.Â
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yaÄŸÄ±ÅŸla ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada gece saatlerinde Ã¶zellikle SarÄ±yer, BeÅŸiktaÅŸ, Beykoz, Åžile, Ãœmraniye, ÃœskÃ¼dar, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilÃ§elerinde etkili olacaÄŸÄ± belirtilmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 00:49