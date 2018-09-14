Albayrak: Merkez BankasÄ±â€™nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmasÄ± kapanmÄ±ÅŸtÄ±r

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, orta vadeli programÄ±n 20 EylÃ¼lâ€™de aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Hazine ve Maliye BakanÄ± Albayrak, Merkez BankasÄ±'nÄ±n faiz artÄ±ÅŸÄ± kararÄ± ile ilgili deÄŸerlendirme yaptÄ±. Albayrak, orta vadeli programÄ±n 20 Eylül’de açÄ±klanacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, orta vadeli programÄ±n 20 Eylül’de açÄ±klanacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Dövizle ilgili yönetmeliklerin 30 gün içinde tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± ve tasarruf için maliyet ve deÄŸiÅŸim ofisi kuracaklarÄ±nÄ± açklayan Albayrak, "Orta vadeli programÄ± 20 Eylül'de açÄ±klayacaÄŸÄ±z. Spekülatif giriÅŸimleri denetleyeceÄŸiz. Merkez BankasÄ± enflasyonla mücadelede gerekli adÄ±mÄ± attÄ±, Ekim'den itibaren enflasyon düÅŸüÅŸe geçecek. Ekonomide temel çÄ±pa cari açÄ±kla mücadele olacak. Merkez BankasÄ± enflasyonla mücadele konusunda para politikasÄ± alanÄ±nda gerekli gördüÄŸü adÄ±mÄ± attÄ±. Bundan sonra da ihtiyaç duyulduÄŸunda sÄ±kÄ±laÅŸma yönünde yeni adÄ±mlar atacaÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± verdi. Merkez BankasÄ±’nÄ±n faiz kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bankanÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ile ilgili tartÄ±ÅŸmalar kapandÄ±. Bundan sonra bu konudaki tartÄ±ÅŸmalarÄ±n hiçbir gerçekliÄŸi ve karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± yoktur, çok net art niyetlidir. Bu tür spekülasyonlarÄ±n ve tartÄ±ÅŸmalarÄ±n küresel piyasalarda karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmayacaktÄ±r” diye konuÅŸtu.

Merkez BankasÄ±, bugün faiz oranÄ±nÄ± yüzde 17,75’ten yüzde 24’e yükseltmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

VarlÄ±k Fonu'nun BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BaÅŸkan Vekili Albayrak oldu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 00:11

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