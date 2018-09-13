Marmaris'te orman yangÄ±nÄ±

FotoÄŸraf: MuÄŸla Orman Bölge MüdürlüÄŸü

Marmaris'te orman yangÄ±nÄ±

    • 13 EylÃ¼l 2018 23:39

    MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilÃ§esinin HisarÃ¶nÃ¼ Mahallesi BÃ¶rdÃ¼bet mevkisinde orman yangÄ±nÄ± Ã§Ä±ktÄ±.

    MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilçesinde orman yangÄ±nÄ± çÄ±ktÄ±.

    Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle baÅŸlayan orman yangÄ±nÄ±, sarp ve daÄŸlÄ±k arazide kÄ±sa sürede yayÄ±ldÄ±.

    YangÄ±na, MuÄŸla Orman Bölge MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± 30 arazöz, 4 iÅŸ makinesi ve 250 orman iÅŸçisiyle müdahale ediliyor.

    Ekipler, yolu olmayan sarp ve daÄŸlÄ±k arazide yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na almak için çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor. (AA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 23:45
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