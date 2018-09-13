'Seher' Medicis Edebiyat Ã–dÃ¼lleriâ€™ne aday gÃ¶sterildi

Fransaâ€™nÄ±n saygÄ±n Medicis Edebiyat Ã–dÃ¼lleriâ€™nin en iyi yabancÄ± roman branÅŸÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™den Selahattin DemirtaÅŸâ€™Ä±n 'Seher' kitabÄ± aday gÃ¶sterildi.

Fransa’nÄ±n saygÄ±n Medicis Edebiyat Ödülleri’nin adaylarÄ± açÄ±kladÄ±. Medicis ödüllerinde bu yÄ±l 12 FransÄ±z romanÄ±, 10 tane de yabancÄ± roman aday gösterildi. Adaylar arasÄ±nda "Ä°nci Gibi DiÅŸler", "Güzellik Üzerine" gibi romanlarÄ±n sahibi Jamaika asÄ±llÄ± Ä°ngiliz yazar Zadie Smith’in Swing Time romanÄ± da bulunuyor. 2015 yÄ±lÄ±nda aynÄ± ödülü Hakan Günday, “Daha” ile 2005 yÄ±lÄ±nda da Orhan Pamuk ise, “Kar” romanÄ±yla kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

FRANSA’DAN 12 ADAY

Ödül için aday gösterilen 12 FransÄ±z romanÄ± ÅŸöyle: "Pierre Guyotat, GerizekalÄ± (Grasset), Emmanuelle Bayamack-Tam, Arcadia (POL), David Diop, Ruh KardeÅŸi (Threshold), Nina Bouraoui, DoÄŸal Olarak Her Adam Bilmek Ä°stiyor (JC Lattès), Nicolas Mathieu, Onlardan Sonra ÇocuklarÄ± – (Their children after them) , Sophie Daull, Büyük Dalgadan Sonra (Philippe Rey), Fanny Taillandier, Dünya EkranlarÄ±nÄ±n Ä°çinden (Threshold), Franck Maubert, Akan Su (Gallimard), Carole Fives, ÅžafaÄŸa Kadar Bekle (Gallimard), Philippe Lançon, The Lambeau (Gallimard), Pauline Delabroy-Allard, Sarah’yÄ± AnlatÄ±yor (Midnight), Catherine Poulain, Beyaz Yürek (L’Olivier)."

DÜNYADAN 10 ADAY

En iyi yabancÄ± roman adaylarÄ± da ÅŸu ÅŸekilde listelendi: "Selahattin DemirtaÅŸ, Seher (FransÄ±zcaya çeviren Julien Lapeyre de Cabanes) (Editions Emmanuelle Collas), Zadie Smith Swing, Time (FransÄ±zcaya çeviren Emmanuelle ve Philippe Aronson) (Gallimard), Javier Cercas, Gölgelerin KralÄ±, (Karine Louesdon’un katkÄ±larÄ±yla FransÄ±zcaya çeviren) Aleksandar Grujicic (Actes Sud), Rachel Kushner, The Mars Club, (FransÄ±zcaya çeviren Sylvie Schneiter (Stock), Jon Kalman Stefansson, Asta (FransÄ±zcaya çeviren Eric Boury) (Grasset), Horacio Castellanos Moya, Moronga (FransÄ±zcaya çeviren René Solis) (Métaillé), Peter Stamm, DünyanÄ±n TatlÄ± GamsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± (FransÄ±zcaya çeviren Pierre Deshusses) (Bourgois), Zoe Valdes, Désirée Fe (FransÄ±zcaya çeviren Aymeric Rollet) (Arthaud),Brad Watson, Miss Jane (FransÄ±zcaya çeviren Marc Amfreville) (Grasset),Yiyun Li, HayatÄ±mdaki CanÄ±m ArkadaÅŸÄ±m, Senin HayatÄ±nda Sana yazÄ±yorum (FransÄ±zcaya çeviren Clément Baude) (Belfond)." (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 09:43

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