'Eskileri yamayÄ±p okula gÃ¶nderiyoruz!'

Okul alÄ±ÅŸveriÅŸi yapmak isteyen veliler dertli: Fiyatlar almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gidiyor. Biz bugÃ¼n hesap sormazsak yarÄ±n Ã§ocuklarÄ±mÄ±z bize hesap soracak.

Adile DOÄžAN*

Hepimizi okul telaÅŸÄ± sardÄ±. TelaÅŸÄ±n yanÄ±nda bir de bütün yaz çocuk bakÄ±mÄ±nÄ±n sadece biz kadÄ±nlara kalmÄ±ÅŸ olmasÄ±ndan dolayÄ± yorgunuz. AslÄ±nda okullarÄ±n açÄ±lmasÄ±na gizli gizli seviniyoruz da diyebiliriz. Ama gelin görün ki her ÅŸeyde olduÄŸu gibi sevinç de telaÅŸ da kursaÄŸÄ±mÄ±zda kaldÄ±. YapÄ±lan zamlar okul ihtiyaçlarÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ± etkiledi. Dört tane 40 sayfalÄ±k defter 23 TL olmuÅŸ. Dört defterle bitse iyi... Ä°ki pantolonu iki de üstü geçen sene 120 TL’ye almÄ±ÅŸtÄ±k, bu yÄ±l 200 TL’ye aldÄ±k. “Hadi iyi bir çanta alalÄ±m daha uzun kullansÄ±n” diyorsanÄ±z o da 100 TL. Beslenme çantasÄ± ve içindeki kabÄ± 40 TL. Bir de ayakkabÄ± lazÄ±m beden dersi için... Liste uzayÄ±p gidiyor. Okul ihtiyaçlarÄ±nÄ± tamamlayabilmek için en az 1500 TL lazÄ±m yani. Ders baÅŸlarken okul için 150 TL, okulun temizliÄŸi içinde 150 TL istiyorlar üstüne. SÄ±nÄ±ftaki eksikleri de biz veliler tamamlÄ±yoruz.

DERNEKTEN KIRTASÄ°YE YARDIMI Ä°STENÄ°YOR

Daha bugün alÄ±ÅŸveriÅŸten dönmüÅŸ ama alÄ±ÅŸveriÅŸi tamamlayamamÄ±ÅŸ biri olarak bunlarÄ± yazmayÄ± düÅŸünürken derneÄŸimize ulaÅŸan kadÄ±nlardan söz etmeden geçemeyeceÄŸim. DerneÄŸe “Bize kÄ±rtasiye yardÄ±mÄ±nda bulunun” diye ulaÅŸan en az 50 veli var. ÇocuklarÄ±n çoÄŸunun hiçbir ÅŸeyi yok. Zaten yÄ±llardÄ±r birçoÄŸu baÅŸkalarÄ±nÄ±n eskilerini onararak giyiyordu. Ama artÄ±k herkesin eskileri çok kÄ±ymetli, onu alÄ±yor bir küçük çocuÄŸuna giydiriyor. ArtÄ±k dün biraz küçülmüÅŸ kÄ±yafeti baÅŸkasÄ±na vermek yerine “Hayat pahalÄ± bu sene de böyle giysin” diyerek küçük kardeÅŸe saklanÄ±yor.

ALTI SÜREKLÄ° DÄ°KÄ°LEN ÇANTA...

Dört çocuÄŸu olan bir tersane iÅŸçisinin 3 çocuÄŸu okula gidiyor. “Benim çocuklarÄ±m da yeni bir ÅŸey giymeyi hak ediyor ama yok ki” diyor. Yevmiyeli çalÄ±ÅŸÄ±yor, o da iÅŸ olursa... “Bir gün muhtaç olacaÄŸÄ±m aklÄ±ma gelmezdi hiç. Bundan 4 yÄ±l önce ben saÄŸa sola yardÄ±m ederdim” diye ekliyor. Ceylan, 10 yaÅŸÄ±nda. Kendisine ve kÄ±z kardeÅŸlerine o bakÄ±yor, baba hasta, anne yok. Bize okul ihtiyaçlarÄ±nÄ± bulamazsa okula gidemeyeceÄŸini üzüntüyle anlatÄ±yor. O da yardÄ±m bekliyor. Efe, çok çalÄ±ÅŸkan bir çocuk; babasÄ± asgari ücretle çalÄ±ÅŸÄ±yor, annesi merdiven temizliÄŸine gidiyor. Ama yetmiyor, zaten asgari ücret neye yetiyor ki? “AltÄ± sürekli dikilen yÄ±rtÄ±k çantayla okula gitmem” diyormuÅŸ. Annesi belediyeye gitmiÅŸ ama oradan da eli boÅŸ dönmüÅŸ sigortalarÄ± var diye! Efe “Yeni çanta isterim” diye tutturmuÅŸ. “Kim istemez çocuÄŸu okula baÅŸlarken yeni bir ÅŸeyler giydirmeyi. Yeni defter, yeni kalem almayÄ± ama yok ki” diyor Efe’nin annesi. Åžimdi bize ulaÅŸan sayÄ± bu kadar çokken bir de yerel kurumlara baÅŸvuran insan sayÄ±sÄ±nÄ± siz düÅŸünün. BirçoÄŸunun eve eli boÅŸ döndüÄŸü de ortada.

KREDÄ° KARTIYLA ALIÅžVERÄ°Åž

Peki, alÄ±ÅŸveriÅŸ yapanlar nasÄ±l yapÄ±yor? Tabii ki kredi kartÄ± ile. Onu nasÄ±l ödeyecek? Belirsiz. “Aman çocuk maÄŸdur olmasÄ±n arkadaÅŸÄ±nda olur, onda olmazsa çok üzülür” diyenlerin hepsinin durumu Allah’a havalelik. O kredi kartÄ± baÅŸka bir kredi kartÄ±yla ödenecek ve böyle böyle iki yakasÄ± bir araya gelmeyecek o ailenin. Her ÅŸey tamam da “Okuldan para istiyorlar her ÅŸeyi kartla aldÄ±k, elimde hiç nakit yok” diyen Burcu’ya “Åžimdilik boÅŸ ver, verme. Belki okullar tam düzene geçince velilerin hepsi birlik olur bu parayÄ± ödemezler” diyebildim. O da omuz silkti. Neden olmasÄ±n ki, çocuklarÄ±mÄ±zÄ± devlet okuluna deÄŸil de sanki özel okula gönderiyoruz! Fiyatlar almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gidiyor. Eskileri yamayÄ±p giydirdiÄŸimiz çocuklarÄ±mÄ±za iyi bir örnek göstermeliyiz. Bir mücadele örneÄŸi... YoksullaÅŸmamÄ±za neden olanlardan biz bugün hesap sormazsak yarÄ±n çocuklarÄ±mÄ±z bize hesap soracaklar. Madem her ÅŸey çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n mutluÄŸu için, o zaman zamlarÄ±n geri çekilmesi için ortak bir mücadele vakti!

* EsenyalÄ± KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 23:01

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